Robert F. Kennedy Jr. veut arrêter de fluorer l'eau potable en Amérique. Photo: keystone-sda.ch

Daniel Jung

Aux Etats-Unis, la majeure partie de l'eau potable contient actuellement du fluorure ajouté, ce qui n'est pas le cas en Suisse et dans les nations voisines. Dans notre pays, seuls le sel de cuisine, le dentifrice et d'autres produits de soins dentaires sont proposés avec cet oligo-élément.

Robert F. Kennedy Jr., nommé par Donald Trump au poste de ministre de la santé et opposant farouche à la vaccination, veut mettre fin à la fluoration de l'eau potable aux Etats-Unis. Le «New York Times» a critiqué cette position en la qualifiant de marginale, et d'autres médias ont déclaré que le nouveau ministre attisait des «peurs infondées.» Mais il n'a en fait peut-être pas entièrement tort. Le fluorure (sel de l'acide fluorhydrique) fait l'objet de recherches et de débats sérieux aux Etats-Unis, et la pratique d'ajouter cette substance dans l'eau se distingue nettement de celle de beaucoup de pays.

«Nous n'avons pas besoin de fluorure dans notre eau, a récemment déclaré Robert F. Kennedy Jr. à la radio américaine NPR. C'est une très mauvaise façon de l'introduire dans notre système.» Il ne se prononce donc pas fondamentalement contre le fluorure, mais bien contre son ajout excessif dans l'eau. Avant même l'élection de Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr. avait annoncé sur X: «Le 20 janvier, la Maison Blanche dirigée par Trump ordonnera à tous les systèmes de distribution d'eau des Etats-Unis d'éliminer le fluorure de l'eau.» Selon lui, le fluorure est un «déchet industriel lié à l'arthrite, aux fractures osseuses, au cancer des os, à la perte de QI.»

Qu'est-ce que le fluorure?

En fait, le fluorure est traité de différentes manières dans le monde. Le consensus scientifique est que le fluorure est un oligo-élément qui contribue à renforcer les dents et à réduire les caries. Aux Etats-Unis, il est donc ajouté à l'eau potable depuis 1945. Aujourd'hui, environ 70% de la population vit dans des régions où l'eau du robinet est fluorée.

La décision d'ajouter du fluorure est prise au niveau local. Le gouvernement de Donald Trump ne peut donc pas donner directement des ordres, mais il peut faire des recommandations. En Suisse, la dernière fluoration de l'eau potable a été arrêtée en 2003 à Bâle.

La Société suisse d'odontostomatologie écrit: «Les fluorures déploient au mieux leur effet de protection des dents lorsqu'ils sont appliqués localement – par exemple avec un gel au fluorure administré par le dentiste ou un dentifrice spécial pour enfants.» Le fluorure peut ainsi agir de manière optimale, sans risque de surdosage.

«Risque de baisse de QI chez les enfants»

En 2015, les autorités sanitaires américaines avaient abaissé la quantité recommandée dans l'eau. En août 2024, le National Toxicology Program des Etats-Unis a publié un rapport qui concluait «avec une certitude modérée» que des niveaux plus élevés de fluorure étaient systématiquement associés à un QI plus faible chez les enfants.

En septembre, un juge fédéral de San Francisco a conclu que le fluorure dans l'eau potable présentait «un risque déraisonnable de baisse de QI chez les enfants». L'agence de protection de l'environnement voulait également prendre des mesures à ce sujet.

Certains experts américains doutent désormais de la nécessité de maintenir le fluorure dans les systèmes d'eau. En Israël, où la fluoration a été arrêtée en 2014, le nombre de traitements dentaires chez les jeunes enfants a néanmoins augmenté.

La santé américaine va mal

La volonté de Robert F. Kennedy Jr. d'enlever le fluorure de l'eau potable n'est donc pas une simple élucubration à la Trump. Mais il est vrai que dans d'autres domaines, comme celui de la vaccination contre la rougeole, le ministre s'écarte largement des recherches médicales.

Il est également certain que la population américaine connaît d'énormes problèmes de santé. Les États-Unis ont l'une des proportions les plus élevées au monde de personnes en surpoids et obèses. De plus, l'espérance de vie y est plus faible que dans les autres pays industrialisés, tandis que les coûts de la santé y sont très hauts. Les problèmes auxquels le futur ministre de la Santé pourrait s'attaquer s'annoncent donc nombreux.