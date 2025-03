Excédent de la balance des paiements stable en 2024

La Suisse a bouclé l'année 2024 sur un généreux excédent en matière de balance des paiements, comme en 2023. (Image d'archive) Photo: ANTHONY ANEX

ATS Agence télégraphique suisse

Le solde des échanges de marchandises s'est maintenu à 112 milliards de francs d'une année à l'autre. Cette stabilité a résulté de l'augmentation du solde des échanges de marchandises au sens strict à la suite de la hausse des exportations de produits chimiques et pharmaceutiques, et de la baisse de l'excédent enregistré dans le commerce de transit, note la BNS dans un compte-rendu publié lundi.

Les déficits enregistrés dans les échanges de services et dans les revenus primaires ont connu une variation de même ampleur mais en sens inverse: la hausse des premiers a été compensée par la baisse des seconds.

Au quatrième trimestre 2024, la balance des transactions courantes a présenté un excédent de 10 milliards de francs, soit 4 milliards de moins qu'un an plus tôt. Ce recul est dû principalement à la progression du déficit enregistré dans les échanges de services, dans les revenus primaires et dans les revenus secondaires. Les échanges de marchandises, quant à eux, présentent un excédent qui s'est accru en un an.