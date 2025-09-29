La BNS abaissera, dès le 1er novembre, le coefficient du seuil de rémunération des avoirs à vue de 18 à 16,5. Ce changement vise à stimuler le marché monétaire sans modifier l’orientation de la politique monétaire. La base de calcul reste inchangée.

La BNS amende la rémunération sur les avoirs à vue

Dès le 1er novembre, la BNS abaisse le seuil de rémunération des avoirs à vue pour soutenir le marché monétaire. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

La Banque nationale suisse (BNS) fera passer, au 1er novembre, de 18 à 16,5 le coefficient du seuil déterminant pour la rémunération des avoirs à vue des titulaires de compte soumis à l'obligation de détenir des réserves minimales. La base de calcul demeure inchangée.

«Pour les titulaires soumis à l'obligation de détenir des réserves minimales, le seuil est égal à la moyenne mobile du montant des réserves minimales requises des trois dernières années, multipliée par le coefficient du seuil. Pour les autres titulaires, un seuil fixe continue de s'appliquer», explique la BNS dans un communiqué publié lundi.

Les avoirs à vue sont rémunérés, jusqu'au seuil défini, au taux directeur de la BNS, actuellement nul. La part des avoirs à vue dépassant ce seuil se voit appliquer le taux directeur de la BNS réduit d'un certain nombre de points de base.

Quant aux avoirs à vue que les banques détiennent pour satisfaire aux exigences en matière de réserves minimales, ils ne sont pas rémunérés. Cette baisse n'entraîne pas de changement dans le cap suivi par la politique monétaire et a pour objectif de soutenir l'activité sur le marché monétaire, précise la BNS.