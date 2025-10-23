En Suisse, 15% de la population âgée de 16 à 65 ans a du mal à lire, à compter et à résoudre des problèmes de calcul, soit environ 884'000 personnes. Elles ont tendance à gagner moins et à être moins professionnellement actives que l'ensemble de la population.

Une personne sur sept en Suisse peine à lire ou à compter

15% de la population vivant en Suisse quitte l'école obligatoire avec des lacunes en lecture, en calcul et en résolution de problèmes (image symbolique). Photo: URS FLUEELER

ATS Agence télégraphique suisse

En Suisse, près d’une personne sur sept âgée de 16 à 65 ans rencontre des difficultés en lecture, en calcul ou en résolution de problèmes – soit environ 884'000 personnes. Ces lacunes se traduisent souvent par des salaires plus bas et une participation moindre au marché du travail. En outre, leur bien-être et leur participation à la vie sociale sont inférieurs à ceux des personnes ayant des compétences plus élevées, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS) sur la base de l'évaluation de l'OCDE des compétences des adultes (PIAAC).

Parmi les adultes ayant de faibles compétences, 46% n'ont pas de formation post-obligatoire. Plus de la moitié d'entre eux (56%) se trouvent dans le groupe d'âge de 46 à 65 ans. Avec 7%, leur taux de chômage est plus élevé que celui de l'ensemble de la population (2%).

Selon l'OFS, le manque de développement des compétences pourrait avoir des origines socio-économiques et familiales: seuls 12% des parents de ces personnes avaient des diplômes de formation supérieure, contre 34% pour l'ensemble de la population.