Les flammes détruisent un bâtiment à Plan-les-Ouates

Le studio a été entièrement détruit par les flammes, confirme le SIS. Photo: ©Incendie Secours Genève

Etienne Daman Journaliste Blick

Un incendie s'est déclaré dans une grange à Plan-les-Ouates ce dimanche soir. Le Service d’Incendie et de Secours de Genève (SIS) est intervenu 22h11 pour tenter de maitriser le feu. Selon le SIS, les flammes avaient déjà percé la toiture et menaçaient une bâtisse adjacente à leur arrivée. La locataire du studio en feu a pu évacuer son logement avant l'arrivée des secours et n’a heureusement pas été blessée, mais le studio est entièrement détruit. Huit habitants d'un bâtiment voisin ont été évacués par précaution. En tout, neuf personnes ont été prises en charge et mises à l’abri dans un bus des TPG dépêché sur place.

L'incendie a été maîtrisé à 00h08 grâce à quatre lances à main et deux lances canons. Un important travail de dégarnissage de la toiture et de surveillance du site est nécessaire pour assurer la sécurité durant la nuit. Le SIS a mobilisé 25 sapeurs-pompiers professionnels avec six engins, dont une ambulance, et 15 sapeurs-pompiers volontaires de Plan-les-Ouates avec deux engins. Deux patrouilles de la police cantonale et les équipes gaz et électricité des SIG étaient également présentes.