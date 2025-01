Les membres du Conseil fédéral n'ont pas chômé cette année à Davos (GR), avec plus d'une cinquantaine d'entretiens bilatéraux. Alors que la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a reçu les dirigeants de haut rang, Guy Parmelin a été le plus occupé.

Plus de 50 rencontres bilatérales pour le Conseil fédéral au WEF

1/4 Au terme d'une semaine bien chargée, Guy Parmelin a présidé vendredi une réunion informelle de l'OMC à Davos. Photo: LAURENT GILLIERON

ATS Agence télégraphique suisse

Le ministre de l'économie a eu plus de vingt rencontres bilatérales au Forum économique mondial (WEF). Des discussions centrées notamment sur le commerce. M. Parmelin a ainsi signé deux accords de libre-échange entre l'Association européenne de libre-échange (AELE) et le Kosovo d'une part, la Thaïlande d'autre part. Le chef du Département fédéral de l'économie (DEFR) a aussi présidé vendredi une réunion informelle de l'Organisation mondiale du commerce.

Il a par ailleurs profité de son séjour à Davos pour tisser des contacts pour d'autres accords. Il a notamment annoncé que des discussions vont «commencer» prochainement avec la nouvelle administration américaine. Pour Guy Parmelin, Davos offre «des conditions de rêve» pour de tels contacts.

Milei, Zelensky et Sefcovic

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a de son côté rencontré treize chefs d'Etat et de gouvernement, dont la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président ukrainien Volodymyr Zelensky ou le vice-premier ministre chinois Ding Xuexiang. La recherche de la stabilité géopolitique et le développement économique étaient au coeur des entretiens.

La ministre des finances a également eu un entretien jeudi avec le président argentin Javier Milei. Les deux dirigeants ont évoqué l'accord de libre échange en cours de négociation entre l'AELE et le Mercosur.

La géopolitique a aussi marqué les treize rencontres d'Ignazio Cassis à Davos. Le chef de la diplomatie suisse s'est entretenu notamment avec des représentants d'Israël, de Syrie, d'Irak, de Jordanie ou d'Iran. Il a aussi partagé une fondue avec le commissaire européen Maros Sefcovic pour évoquer les négociations entre la Suisse et l'UE.

Dernier WEF de Viola Amherd

Présente un seul jour à Davos, pour son dernier WEF en tant que conseillère fédérale, Viola Amherd a notamment reçu le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte pour discuter de la sécurité en Europe et de la collaboration entre la Suisse et l'Alliance atlantique.

Le ministre de justice et police Beat Jans a quant à lui parlé de migrations, notamment avec un représentant tunisien et avec le Haut commissaire de l'ONU aux réfugiés Filippo Grandi. Il a aussi profité du WEF pour rencontrer le directeur d'Interpol, la directrice d'Europol et le secrétaire général du Conseil de l'Europe Alain Berset.

La ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider a quant à elle parlé de numérisation et de santé au WEF. Elle a aussi évoqué l'annonce du retrait des Etats-Unis de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avec la directrice générale adjointe de l'OMS.