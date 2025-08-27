DE
Après les élections de 2027
Plus peuplés, Fribourg et Lucerne gagnent chacun un siège au Conseil national

Le Conseil fédéral a approuvé une nouvelle répartition des sièges au Conseil national pour 2027. Fribourg et Lucerne gagnent un siège chacun, tandis que Berne et les Grisons en perdent un. Un changement basé sur l'évolution de la population.
Les cantons de Fribourg et de Lucerne auront chacun un siège de plus au Conseil national après les élections fédérales de 2027. (Archives)
Photo: ANTHONY ANEX
ATS Agence télégraphique suisse

Les populations fribourgeoise et lucernoise compteront plus de représentants au Conseil national après les élections fédérales du 24 octobre 2027. Les deux cantons, davantage peuplés, gagnent chacun un siège supplémentaire, au détriment de Berne et des Grisons.

Fribourg disposera de huit sièges, contre sept actuellement, tandis que Lucerne aura dix sièges, au lieu de neuf. En revanche, les cantons de Berne et des Grisons perdront chacun un siège et auront respectivement 23 et 4 sièges.

Après analyse de la population

Le Conseil fédéral a validé mercredi cette répartition après avoir approuvé l'effectif de la population résidante permanente déterminé à la fin de l'année dernière.

Conformément à la Constitution, les 200 sièges du Conseil national sont répartis tous les quatre ans entre les cantons en fonction de leur population. Zurich compte le plus de sièges (36). Berne et Vaud (19) complètent le podium.

