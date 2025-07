Un déraillement d'un engin de fauchage a interrompu le trafic CFF entre Küssnacht am Rigi et Arth-Goldau jeudi matin. Aucun blessé n'est à déplorer, mais des perturbations sont attendues jusqu'à midi. Des bus de remplacement ont été mis en place.

Des bus de remplacement circulent entre Küssnacht am Rigi et Arth-Goldau. Photo: IMAGO/Panthermedia

ATS Agence télégraphique suisse

Le déraillement d'un engin servant à faucher les talus a provoqué une interruption du trafic CFF jeudi matin entre Küssnacht am Rigi et Arth-Goldau, dans le canton de Schwyz. Personne n'a été blessé. Des bus ont été mis en place et le trafic a pu être partiellement rétabli, sur une voie, vers 8h30, annoncent les CFF. Des retards sont à attendre jusque vers midi.

Des bus de remplacement circulent entre Küssnacht am Rigi et Arth-Goldau. Les voyageurs entre Lucerne et Arth-Goldau/Bellinzona voyageront en train. Les voyageurs entre Bâle CFF, Olten, Berne et Locarno/Bellinzona, Lugano voyageront via Zurich HB, ont annoncé les CFF.