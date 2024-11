1/7 Tiefencastel (GR), dans la commune d'Albula, est entourée de nombreuses montagnes et se trouve donc souvent à l'ombre. Photo: Fabian Fuhrer

Rebecca Spring et Fabian Fuhrer

Peu de soleil, le magasin de la station-service fait également office d'épicerie du village, peu de monde dans les rues mais beaucoup de trafic de transit. La localité grisonne de Tiefencastel n'est pas connue comme un lieu idyllique. C'est pourtant là que pourraient bientôt emménager une centaine de personnes de Brienz, évacuée depuis dimanche. Mardi, la commune d'Albula a présenté un concept qui prévoit la création de logements pour 70 personnes à Alvaneu et pour 100 personnes à Tiefencastel.

Mais cette proposition se heurte à la résistance des personnes évacuées: «Je ne connais pratiquement aucun habitant de Brienz qui veuille déménager dans ce fond de vallée» a déclaré un habitant lors de la réunion d'information. «Nous avons des fissures dans les façades et des fissures dans le cœur», dit tristement un autre habitant. Mais Tiefencastel est-elle vraiment si déprimante?

«Les gens sont chaleureux ici»

Blick s'est rendu sur place jeudi à Tiefencastel. La vie du village est calme, on ne rencontre presque personne à l'extérieur et la plupart des magasins sont plutôt vides. Sonia Weber, 48 ans, travaille à l'Express Buffet de la gare de Tiefencastel. Elle se plaît ici, pour elle, ce n'est pas un «trou d'ombre»: «Je ne trouve pas ça moche du tout! Tiefencastel offre tout ce dont on a besoin.»

« Bien sûr, nous avons beaucoup moins de soleil ici qu'à Brienz. Mais on s'habitue vite aux mois d'ombre en hiver Habitant de Tiefencastel »

En face de la gare, trois messieurs boivent tranquillement un café dans la boutique de la station-service. L'éventuel déménagement des habitants de Brienz à Tiefencastel est ici aussi un sujet de conversation. «Bien sûr, nous avons beaucoup moins de soleil ici qu'à Brienz. Mais on s'habitue vite aux mois d'ombre en hiver», explique l'un des trois messieurs. Tous trois souhaitent rester anonymes car tout le monde se connaît ici et l'évacuation de Brienz reste un sujet hautement émotionnel. Une habitante du village se joint à eux et déclare: «Bien sûr, c'est difficile de quitter son pays, mais il faut commencer à regarder les choses en face.»

Monica Andras, vendeuse à la boutique, veut soutenir les habitants de Brienz dans cette éventuelle démarche: «Personne ne veut abandonner sa maison, mais nous les accueillerions bien ici.» Aussi gris et sombre que se présente Tiefencastel ce jeudi, les gens vous accueillent de manière très ouverte et amicale. Cette gentillesse est aussi la raison principale pour laquelle Sonia Weber aime tant travailler à l'Express Buffet: «Les gens sont chaleureux ici.»

Une population qui augmenterait de moitié

Peut-être que cette gentillesse aidera les habitants de Brienz à s'habituer à Tiefencastel. Car ici, ils auront malgré tout moins d'heures de soleil. «Comparé à Brienz, c'est vraiment un trou ici», déclare une habitante à la gare de Tiefencastel.

Le village dans la commune d'Albula compte actuellement environ 250 habitants, avec les 100 personnes de Brienz, la population augmenterait donc presque de moitié. Mais on ne sait pas encore si et quand ces plans seront mis en œuvre.