Le risque d'incendie de forêt est «marqué» dans l'Oberland bernois, avec un niveau 3 sur 5. L'absence de précipitations depuis début février et le foehn prévu ce week-end augmentent le danger.

Degré 3 sur 5 pour le risque de feu dans une fôret de l'Oberland bernois. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Le risque d'incendie de forêt est actuellement «marqué» (degré 3 sur 5) dans de grandes parties de l'Oberland bernois. Il n'y a plus eu de précipitations significatives dans la région depuis début février.

En raison du très faible taux d'humidité, le tapis de feuilles mortes se dessèche et devient facilement inflammable. Le risque d'embrasement dans ces zones est d'autant plus fort que le foehn devrait forcir ce week-end, souligne jeudi dans un communiqué la direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement du canton de Berne.

Elle indique aussi les consignes générales qui s'appliquent, à savoir s'abstenir de faire du feu en cas de vent fort, ne faire du feu que dans des foyers fixes avec un socle en béton, surveiller le feu en permanence et éteindre immédiatement les flammèches qui s'échappent. Sur le reste du territoire cantonal, le danger est jugé «limité» (degré 2 sur 5).