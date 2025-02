Le char de grenadiers M113 a été conçu dans les années 1960 (archives). Photo: GAETAN BALLY

ATS Agence télégraphique suisse

La moitié des 248 chars de grenadiers de type M113 de l’armée suisse roulent à nouveau après avoir été temporairement interdits de circulation, indique le chef de la base logistique, Rolf Siegenthaler. L’ensemble de la flotte devrait être réparé d’ici à la fin de l’année.

« Nous avons dû prononcer une interdiction de circuler Rolf Siegenthaler »

A la fin 2023, l’armée a suspendu l’utilisation de ces chars en raison d’un défaut technique. «Nous avons dû prononcer une interdiction de circuler après la rupture d’un arbre de transmission et acheter de nouvelles pièces de rechange auprès du fabricant d’origine», déclare Rolf Siegenthaler dans un entretien diffusé lundi 10 février par la Neue Zürcher Zeitung. Les délais de livraison se sont allongés, car de tels chars sont aussi utilisés à l’étranger, a-t-il ajouté.

Des vieux véhicules qui ont un coût

En cas de guerre, ces chars, en service dans l’armée depuis plus de 50 ans, ne seraient pas alignés en première ligne, relève le divisionnaire. Ces «oldtimers» seraient déployés comme véhicules auxiliaires, poursuit-il, soulignant que, si la simplicité technique de ces vieux véhicules est un avantage, leur entretien coûte cher. «Quand on dit que la capacité de l’armée diminue en raison de la défaillance des M113, je dois rétorquer que même avec ces chars, nous n’avons plus cette capacité», constate Rolf Siegenthaler. Il classe la logistique de l’armée au niveau 3 sur une échelle allant de 1 à 10.

Le remplacement des M113 est prévu dans différents programmes d’armement, écrivait le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports en décembre 2023. Plus de 800 de ces véhicules avaient déjà été mis au rebut à cette date.