Les douaniers tombent sur une tête de crocodile à l'aéroport de Zurich

La tête de crocodile a été remise à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Photo: OFDF

ATS Agence télégraphique suisse

Un Suisse en provenance de Thaïlande a été contrôlé le 14 décembre dernier à l'aéroport de Zurich. Les douaniers ont notamment retrouvé la tête d'un crocodile protégé dans ses bagages, de l'espèce «Crocodylus siamensis», transportée sans les autorisations nécessaires.

En outre, des stimulants de l'érection en quantité supérieure à la limite autorisée ont été découverts, annonce mardi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), qui a dû attendre avant de communiquer sur ce cas, pour des raisons de procédure.

Remis à la police

Parmi les autres objets saisis figurent deux montres contrefaites, qui ont été détruites conformément à la demande du propriétaire de la marque. Le Suisse, qui arrivait de Bangkok, avait encore sur lui cinq couteaux, dont deux étaient en infraction avec la loi sur les armes.

La tête de crocodile et les aphrodisiaques ont été saisis et transmis respectivement à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et à Swissmedic pour la suite de la procédure. L'homme et les deux couteaux ont été remis à la police cantonale de Zurich.