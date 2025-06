Genève fait face à une opposition contre ses nouvelles écoles spécialisées. La FéGAPH prépare une initiative pour 2025, prônant l'inclusion scolaire des élèves handicapés et contestant le projet de 42,5 millions de francs pour sept établissements spécialisés.

Cyril Mizrahi, president de la Federation genevoise des associations de personnes handicapees et de leurs proches (FeGAPH). Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La Fédération genevoise des associations de personnes handicapées et de leurs proches (FéGAPH) va lancer une initiative cantonale pour combattre la construction de sept nouvelles écoles spécialisées. Ces structures doivent permettre d'accueillir jusqu'à 125 élèves.

Initiative pour la rentrée 2025

«Les élèves en situation de handicap ne sont pas des sous-enfants» et ont les mêmes droits que les autres élèves, écrit l'organisation dans un communiqué diffusé vendredi soir. «Une scolarisation séparée doit donc être réservée à des situations exceptionnelles», ajoute-t-elle.

L'initiative sera lancée à la rentrée scolaire 2025, précise la FéGAPH. Le texte reprendra les éléments fondamentaux du projet de loi, «en tenant compte des remarques émises en commission». Il demandera que les élèves soient scolarisés près de leur domicile et dans des classes inclusives avec co-enseignement, tout en permettant des exceptions.

Le Grand Conseil genevois a accepté le 20 mai un crédit d'étude et d'investissement de 42,5 millions de francs pour réaliser sept nouvelles écoles spécialisées. Trois parcelles dans les communes de Vernier, d'Onex et du Grand-Saconnex doivent accueillir ces structures.

Ces écoles accueilleront entre 100 et 125 élèves de l'enseignement spécialisé et permettront d'absorber une partie de l'augmentation significative des effectifs. Elles offriront également la possibilité d'abandonner certains sites vétustes et exigus.