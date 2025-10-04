DE
Cultivée dans le canton de Saint-Gall
La citrouille la plus lourde de Suisse pèse 766 kilos

Le championnat suisse de pesage de citrouilles a eu lieu ce weekend à Esslingen (ZH). Déjà vainqueur l'an dernier, Florian Isler a été sacré en présentant un spécimen de plus de 750 kg.
La courge gagnante et son fier propriétaire samedi à Jona (SG).
Photo: Andreas Becker
La citrouille la plus lourde de Suisse pèse 766 kilos. C'est avec ce spécimen record que l'agriculteur Florian Isler, d'Esslingen (ZH), a remporté samedi à Jona (SG) le championnat suisse de pesage de citrouilles, avec la variété Squash.

Un doublé exceptionnel

Il y a un an, Florian Isler avait déjà remporté la victoire avec un spécimen de 727,5 kilos. Cette année, il a également décroché la deuxième place avec la variété de courge Atlantic Giant, qui pèse 728,5 kilos, ont annoncé les organisateurs du concours samedi.

Sergio Lima Torres, de Konolfingen (BE), s'est classé troisième avec sa citrouille de 485,5 kilogrammes. Le championnat suisse de pesée de citrouilles et de légumes a eu lieu pour la 12e fois.

