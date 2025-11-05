Les autorités doivent revoir leur planification des évacuations à grande échelle. Des lacunes doivent être comblées, notamment en matière d'évacuation des hôpitaux. Après avoir adopté un rapport en ce sens, le Conseil fédéral compte améliorer les bases existantes.

Le rapport sur la planification des évacuations à grande échelle fait suite à un postulat de l'actuelle présidente du National, Maja Riniker (PLR/AG) (archives). Photo: PETER KLAUNZER

Le Conseil fédéral veut renforcer la planification des évacuations à grande échelle. Un rapport met en lumière plusieurs lacunes, notamment dans la gestion des hôpitaux. Le gouvernement entend désormais améliorer les bases existantes pour mieux préparer de telles situations.

Pour les établissements spéciaux, comme les EMS, les hôpitaux ou les établissements pénitentiaires, il n'existe aujourd'hui, à l'échelle nationale, aucun concept consolidé, uniforme et valable ni aucune planification pour l'évacuation de tels établissements, selon le rapport demandé par le Parlement. Il s'agira dans un premier temps de clarifier les compétences entre les échelons de l'Etat.

Garantir la sécurité

Ensuite, chaque catégorie d'établissements spéciaux devra être étudiée séparément, en suivant une «double approche». Il conviendra d'examiner quels résidents, patients ou détenus peuvent être évacués, et lesquels ne le peuvent, pour des raisons de mobilité ou de soins. Ces derniers resteraient dans l'établissement avec du personnel d'encadrement.

Les exercices nationaux et cantonaux de ces dernières années ont permis de souligner des lacunes aussi dans d'autres domaines, comme les évacuations autonomes (la population quitte la zone en danger par ses propres moyens), transfrontalières ou encore en cas de conflit armé. Des travaux impliquant la Confédération, les cantons et l'armée sont en cours pour trouver des solutions.

Le rapport adopté mercredi doit servir de base. Il s'agit de regrouper et exploiter les capacités existantes en Suisse, afin de garantir la sécurité de la population, a relevé le gouvernement dans un communiqué.

D'autres situations concernées

Actuellement, les bases relatives à une évacuation de grande envergure s'appuient sur des planifications élaborées par les cantons, l'Office fédéral de la protection de la population et les organes responsables du domaine de la circulation, notamment les CFF et CarPostal, après l'accident nucléaire de Fukushima en 2011. Le modèle d'évacuation suit principalement le scénario d'un accident dans une centrale nucléaire.

Il peut toutefois être appliqué dans d'autres situations, reposant sur une structure modulaire composée de trois éléments: points de rencontre d'urgence, postes d'accueil et postes d'assistance. Les conditions-cadres peuvent varier d'un scénario à l'autre, par exemple en ce qui concerne les infrastructures ou les possibilités de transport.

Des points de rencontre d'urgence ont été mis en place un peu partout en Suisse. En cas de catastrophe ou de situation d'urgence, la population peut s'y rendre pour obtenir des informations, passer des appels d'urgence ou demander un soutien supplémentaire si nécessaire. En outre, la coordination des transports en situation exceptionnelle fait l'objet d'une organisation de crise qui peut aussi être activée en cas d'évacuation préventive à grande échelle.