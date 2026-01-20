Un incendie s'est déclaré le 19 janvier 2026 dans une crèche du 9e arrondissement de Zurich. Une employée a été arrêtée, la police n'exclut pas un acte criminel.

Une employée a été arrêtée après un incendie dans une crèche à Zurich

ATS Agence télégraphique suisse

Après un incendie survenu lundi après-midi dans une crèche de la ville de Zurich, la police municipale a arrêté une employée et n'exclut pas un délit. Personne n'a été blessé dans l'incendie.

La police municipale a emmené la collaboratrice de la crèche au poste pour un interrogatoire, indique-t-elle mardi. Des spécialistes de l'Institut médico-légal de Zurich et des enquêteurs de la police cantonale zurichoise se sont rendus sur place pour relever des indices et déterminer la cause de l'incendie.

Le feu s'est déclaré lundi peu avant 17 heures dans une crèche du 9e arrondissement de Zurich, précise le communiqué. Les pompiers dépêchés sur place ont rapidement maîtrisé l'incendie. Les enfants et le personnel présent ont pu quitter la crèche et, selon la police, n'ont pas été blessés.

Des investigations en cours

Interrogée par l'agence Keystone-ATS, la police municipale n'a pas pu préciser où le feu avait pris. Pour des raisons liées à l'enquête, elle ne communique pas d'autres détails. La police cantonale et le parquet poursuivent les investigations.