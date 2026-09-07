Au programme de ce lundi 7 septembre: l'alerte oubliée de Crans-Montana, l'UDC et le PLR veulent leurs 36 F-35, un aliment sur cinq contrôlé n'est pas conforme, un Vaudois jugé pour une série d'agressions et, enfin, l'ONU ouvre une session sous haute tension à Genève.

Incendie de Crans-Montana: une ancienne élue savait que la mousse pouvait prendre feu

Incendie de Crans-Montana: une ancienne élue savait que la mousse pouvait prendre feu

Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, amis lecteurs! Pour bien commencer votre journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose de découvrir les actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi 7 septembre. On est parti!

1 La mousse de Crans-Montana avait été signalée

Un e-mail pourrait prendre une importance majeure dans l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana, rapporte le «Tages-Anzeiger». Lors de son audition à Sion, l'ancienne directrice des Constructions (2017-2024), également ancienne conseillère communale, a été confrontée à un message dans lequel elle alertait sur les risques liés à la mousse d'isolation acoustique, susceptible de s'enflammer et de ravager le local. Après avoir refusé de poursuivre son audition, elle est désormais considérée comme prévenue. En 2019, Jessica Moretti avait elle aussi mis en garde contre les fontaines scintillantes et la mousse au plafond. L'enquête devra établir les responsabilités dans l'incendie, qui a fait 41 morts.

2 La droite veut 36 F-35, malgré le frein du Conseil fédéral

Alors que le Conseil fédéral a décidé de réduire le nombre d'avions militaires F-35A à acheter à 30 pour respecter l'enveloppe de 6 milliards de francs votée par les Suisses, des conseillers nationaux UDC et PLR manoeuvrent pour acquérir les 36 appareils initialement prévus, relatent lundi la «Tribune de Genève», «24 heures», le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». Pour atteindre cet objectif, ces élus veulent porter de 394 millions à 1,044 milliard de francs le crédit supplémentaire destiné à acquérir 30 F-35A, ce qui permettrait d'en avoir six de plus. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) avait chiffré au début février le surcoût de l'achat des 36 aéronefs à un peu plus d'un milliard de francs, confirme dans les journaux un porte-parole. Mais pour obtenir la majorité, l'UDC et le PLR dépendent des voix du Centre, qui se montre pour l'instant sceptique, relèvent les journaux.

3 Un aliment sur cinq contrôlé pose problème dans le canton de Vaud

Environ 20% des denrées alimentaires contrôlées par le laboratoire d'Epalinges (VD) de l'Office vaudois de la consommation (OFCO) sont non conformes, rapporte lundi le journal «24 heures». L'OFCO réalise 3000 inspections et analyse 5000 échantillons de nourriture par an. Parmi les aliments non conformes, environ 80% le sont à cause de germes «de qualité», comme les germes aérobies mésophiles ou les entérobactéries. «Cela témoigne d'un problème d'hygiène dans l'établissement, de contaminations croisées ou d'un mauvais refroidissement des denrées», explique dans le journal la chimiste cantonale, Lucie Catiau. Les bactéries pathogènes, qui représentent un réel risque pour la santé, sont, en revanche, moins fréquentes, ajoute-t-elle. «Nous ne sommes pas dans une crise sanitaire».

4 Un agresseur en série face à la justice après 15 agressions

Un agresseur en série fait face lundi à la justice à Renens (VD). Le prévenu se trouve au coeur d'une affaire hors normes, tant par la cruauté des actes qui lui sont reprochés que par la durée de la procédure pénale entamée en 2018. Ce Vaudois, aujourd'hui trentenaire, est accusé d'avoir violemment agressé une quinzaine de personnes entre 2009 et 2018.

5 Les tensions mondiales s'invitent à Genève pour un mois

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se réunit dès lundi pour un mois à Genève dans un environnement de tensions internationales. Des discussions animées sur la Russie, l'Iran ou le Proche-Orient, notamment, sont attendues.