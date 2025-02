Suppression des partenariats culturels de la DDC en Suisse dénoncée

Le Festival du film de Locarno est lui aussi touché par l'arrêt des partenariats culturels de la DDC (archives). Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

Une douzaine d'institutions culturelles dénoncent jeudi la décision de la Direction du développement et de la coopération (DDC) de supprimer entièrement ses partenariats culturels en Suisse dès 2029. Elles appellent le Conseil fédéral à trouver des solutions.

Parmi les institutions concernées figurent notamment le Festival du Film de Locarno, le Festival International du Film de Fribourg (FIFF), artlink, le festival Visions du Réel et le distributeur de films Trigon-Film. Dans un communiqué commun, elles soulignent que si cette mesure représente une part très modeste du budget de la DDC, elle menace douze institutions culturelles nationales «jusqu'à leur existence même».

La DDC avait déjà annoncé en août réduire dès 2025 de 45% son soutien aux institutions culturelles suisses, passant de 3,7 millions à 2 millions de francs par an. Le Parlement a décidé en décembre d'autres coupes dans la coopération internationale à hauteur de 110 millions de francs pour 2025 et 321 millions pour la période 2026-2028.

Dans le cadre de la présentation de la mise en oeuvre de ces coupes en janvier, la DDC avait indiqué que, dans le domaine de l'encouragement de la culture, il était prévu à moyen terme «de renoncer en particulier à des activités en Suisse». Les partenaires concernés ont été informés bilatéralement de l'arrêt de la collaboration fin janvier, a indiqué artlink à Keystone-ATS.

10% du budget

En 2025 et 2026, le Festival international du Film de Fribourg (FIFF) recevra 300'000 francs de la DDC, une somme «spécifiquement allouée aux invitations et à la diversité de la provenance des films», une diversité qui fait partie de l'ADN du FIFF, a indiqué le directeur opérationnel du festival Philippe Clivaz à Keystone-ATS. Et d'ajouter que pour 2027 et 2028, il espère recevoir une subvention de 200'000 francs, mais «rien n'est assuré». Le soutien de la DDC représente plus de 10% du budget du FIFF. Ce dernier doit donc «urgemment» trouver de nouvelles ressources ou réduire la voilure, complète M. Clivaz.

Le festival Visions du Réel, qui reçoit 180'000 francs par année, indique lui aussi que le financement de la DDC est assuré pour 2025 et 2026 mais que la subvention sera complètement supprimée dès 2029. Pour 2027 et 2028, c'est l'inconnu. Avec cette subvention, le festival favorise non seulement l'intégration de projets issus des pays du Sud et de l'Est dans sa sélection officielle, mais soutient aussi leur développement.

Baisse de la diversité culturelle

Le Festival du film de Locarno recevra pour sa part 500'000 francs par année entre 2025 et 2028, un budget en baisse de 25% par rapport à la période 2022-2024, a expliqué un porte-parole du festival à Keystone-ATS.

Cette somme rend notamment possible jusqu'en 2028 la section «Open Doors», qui promeut le cinéma des pays émergents. Sans cette subvention, ce programme, dans sa forme actuelle, est menacé. Au cours des quatre prochaines années, le festival réfléchira à l'avenir du programme et cherchera de nouveaux financements afin que Locarno reste un lieu d'échanges créatifs interculturels, a ajouté le porte-parole.

Dans leur communiqué, les institutions craignent en effet que ces coupes n'entraînent une «diminution radicale» de la diversité culturelle en Suisse. Et de rappeler que «la promotion de la culture fait partie des outils essentiels de la coopération au développement et devrait à ce titre rester une composante importante de la DDC», d'autant plus qu'au travers de ces partenariats culturels, des réseaux «efficaces et très performants» ont été mis en place «sur plusieurs décennies». Elles font également valoir un dégât d'image pour la Suisse.

Fonds supprimé

Interrogée par Keystone-ATS, la DDC assure que la culture reste un acteur stratégique de la coopération internationale, mais que la DDC doit adapter ses activités aux nouvelles réalités financières et fixer des priorités. Pour la période 2025-2028, l'accent sera mis sur le cinéma, un vecteur efficace dans le domaine du développement, précise-t-elle.

Et de souligner que les réseaux mis en place par ses partenaires de coopération à l'étranger continueront à représenter une valeur ajoutée pour la coopération suisse au développement.

En 2028, la DDC fermera également le Fonds culturel Sud, déplorent les institutions. Ce fonds vise à faciliter l'accès au marché culturel suisse aux artistes issus du Sud et de l'Est. Il soutient chaque année des centaines de manifestations, festivals et projets culturels à hauteur de 720'000 francs.

«Personne ne s'attendait à ce que le Fonds culturel Sud soit supprimé», a indiqué à Keystone-ATS Rahel Leupin, directrice d'artlink, qui gère le fonds. «Cela ne concerne pas seulement les grands organisateurs, mais tout le monde en Suisse», ajoute-t-elle. Et de qualifier cette suppression de «très disproportionnée».