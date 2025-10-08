Enquête après la découverte du corps d'un Suisse en Corse

Le corps d’un Suisse d’une soixantaine d’années a été retrouvé fin septembre sur une plage près de Bastia. Des blessures suspectes ont conduit à l’ouverture d’une enquête pour meurtre. La justice cherche à établir les circonstances exactes du décès.

Le corps d’un Suisse a été retrouvé en Corse. Des blessures suspectes ont conduit à une enquête pour meurtre. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Le corps d'un ressortissant suisse d'une soixantaine d'années a été découvert fin septembre sur une plage de Corse. Une enquête a été ouverte pour «meurtre», a-t-on appris mercredi auprès de la justice.

Cet homme a été découvert le 29 septembre sur la plage de la Marana, au sud de Bastia, a indiqué à l'AFP Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de cette ville du nord de la Corse.

«Après la découverte du corps et la réalisation des premiers examens médico-légaux, une information judiciaire a été ouverte du chef de meurtre afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès», a précisé Jean-Philippe Navarre.

«Les premiers éléments médicaux semblent indiquer que la mort de la victime est consécutive à plusieurs blessures ou coups portés», a-t-il ajouté.