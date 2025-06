Berne autorise la collecte des données des sans-papiers

Selon les estimations et les sources d’information, il pourrait y avoir en Suisse jusqu’à 100'000 immigrés illégaux, aussi appelés «sans-papiers». Photo: keystone-sda.ch

Les données pertinentes concernant les «sans-papiers» doivent être échangées et comparées entre les différentes autorités. Le Conseil national a transmis jeudi par 121 voix contre 59 une motion du Conseil des Etats en ce sens et visant à mieux lutter contre l'immigration illégale.

100'000 immigrés illégaux en Suisse

Selon les estimations et les sources d’information, il pourrait y avoir en Suisse jusqu’à 100'000 immigrés illégaux, aussi appelés «sans-papiers». Le statut de séjour, le lieu de résidence, le statut d’assurance, le paiement des primes, les réductions de primes et les prestations d’assurance des caisses maladie, de l’AVS, de l’AI et des autres assurances sociales doivent pouvoir être échangées et comparées. Le but est de réduire l'attrait de notre pays.

Des risques pour la santé des «sans-papiers»

Pour Marc Jost (PEV/BE), ce texte aura des effets pervers, en poussant par exemple les sans-papiers à renoncer à des soins médicaux jusqu’à ce qu’une hospitalisation d’urgence devienne nécessaire. Cela risque de générer, en fin de compte, des coûts plus élevés pour la collectivité.

Les deux Conseils ont déjà adopté des motions au contenu identique.