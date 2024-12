La gauche contre la nouvelle loi sur le télétravail

Le débat s'enflamme autour d'une réforme du télétravail en Suisse. La droite et le patronat approuvent l'extension des horaires, mais la gauche craint pour le bien-être des travailleurs.

Contre la droite et les patrons

La gauche est seule contre le reste de l'échiquier politique sur le projet d'assouplissement de la loi sur le télétravail (image prétexte). Photo: HELENA DOLDERER

Un assouplissement des conditions régissant le télétravail est largement approuvé à l'exception de la gauche. Celle-ci craint des conséquences sur la santé psychique des employés. Le projet émanant d'une commission du National et dont la consultation s'est achevée cette semaine prévoit notamment d'étendre de 14 à 17 heures la durée de l'intervalle dans lequel la journée de travail doit être effectuée. La durée minimale de repos passera elle de 11 à 9 heures.

Bien que favorables au télétravail, les Vert-e-s et le PS estiment que le projet ne prend pas assez en compte la santé mentale des employés. Ils dénoncent une libéralisation unilatérale du droit du travail en faveur des employeurs. L'UDC, le PLR, Le Centre, les Verts'libéraux ainsi que l'Union patronale suisse et l'alliance politique réunissant employés et indépendants «la plateforme» sont, eux, pour ce changement. Ils estiment nécessaire un rafraîchissement de la loi sur le travail, entrée en vigueur en 1964.