Un million d'étiquettes contre le gaspillage alimentaire

La vente de produits alimentaires après leur date de durabilité minimale est possible, selon foodwaste.ch. L'organisation a distribué un million d'étiquettes en 2024 pour prolonger la durée de conservation, réduisant ainsi le gaspillage et permettant des économies.

Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Il est possible de vendre des produits alimentaires après leur date de durabilité minimale (DDM). Selon le produit, la vente peut être prolongée jusqu'à un an, à l’instar du riz, de la farine, du thé ou des épices, rappelle lundi l'organisation de lutte contre le gaspillage alimentaire foodwaste.ch.

De même, la viande peut être congelée jusqu'à la date limite de consommation (DLC) et ainsi être vendue 90 jours de plus. La condition est toutefois que ces aliments soient étiquetés. En 2024, foodwaste.ch a pu remettre un million d'étiquettes de ce type aux commerces de détail et aux magasins à la ferme de toute la Suisse.

Selon l'association, plus de 550 points de vente tels que des magasins à la ferme, des petites épiceries, des drogueries, des vendeurs de boissons, des boucheries, des boulangeries et des grands détaillants vendent déjà des produits à durée de conservation prolongée.

Moins de produits finissent ainsi à la poubelle, ce qui est plus durable et qui permet aux consommateurs et aux commerces d'économiser de l'argent.