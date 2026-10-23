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Thomas Matter renonce
Deux nouveaux candidats au Conseil fédéral face à Céline Amaudruz

Thomas Aeschi, chef du groupe UDC, veut briguer le siège de Guy Parmelin au Conseil fédéral. Tout comme le Haut-Valaisan Michael Graber. Le Zurichois Thomas Matter renonce, invoquant la portée de la décision et le délai très court.
Publié: il y a 45 minutes
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller national Michael Graber (UDC/VS) brigue la succession de Guy Parmelin au Conseil fédéral. Il a annoncé sa candidature au TagesAnzeiger à trois heures du délai fixé par son parti. L'UDC du Haut-Valais doit donner une conférence de presse à 10h00.

Il s'agit du sixième candidat. Le chef de groupe parlementaire Thomas Aeschi a été lancé quelques minutes avant par la section zougoise. Jeudi soir, ce sont le président du gouvernement bernois Pierre Alain Schnegg et le conseiller aux Etats tessinois Marco Chiesa qui se sont portés candidats. Le Soleurois Rémy Wyssmann avait fait part de son intérêt mercredi. La conseillère nationale genevoise Céline Amaudruz est la seule femme en lice.

Matter renonce

Michael Graber, 45 ans, a adhéré à l'Union démocratique du centre (UDC) en 2007. Six ans plus tard, il est élu au Grand Conseil, dans le district de Brigue. Réélu en 2017, il devient le chef du groupe de l'UDC du Haut-Valais (SVPO) au Parlement valaisan. En 2021, Michael Graber quitte le Grand Conseil et devient conseiller national. A Berne, il succède à son camarade de parti Franz Ruppen, élu au Conseil d'Etat valaisan.

A l'inverse, le conseiller national UDC zurichois Thomas Matter n'est pas candidat à la succession du conseiller fédéral Guy Parmelin. C'est ce qu'a annoncé vendredi la section cantonale zurichoise du parti. Thomas Matter, 60 ans, a fait savoir à la direction du parti qu'il renonce, compte tenu de la portée de cette décision et du délai de candidature très court, ajoute l'UDC zurichoise.

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