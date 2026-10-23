Le conseiller national Nicolas Kolly (UDC/FR) ne sera pas candidat au Conseil fédéral. Le Fribourgeois de 40 ans estime que son profil aurait été intéressant, dans une interview à «La Liberté». Il veut devenir sénateur.
«Je ne veux pas diviser les chances romandes», a déclaré Nicolas Kolly à «La Liberté». Le Fribourgeois siège depuis 2023 à la Chambre du peuple.
Pour l'heure, quatre élus fédéraux ont fait acte de candidature: la conseillère nationale genevoise Céline Amaudruz, son collègue soleurois Rémy Wyssmann, le Tessinois et ex-président du parti Marco Chiesa et le président du Conseil-exécutif bernois, le romand Pierre Alain Schnegg. Les sections cantonales de l'UDC ont jusqu'à ce vendredi pour annoncer leurs prétendants auprès de la commission des candidatures de l'UDC Suisse.