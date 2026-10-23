Nicolas Kolly renonce à se porter candidat au Conseil fédéral. L’élu fribourgeois de 40 ans préfère se concentrer sur une candidature au Conseil des Etats.

Le Fribourgeois Nicolas Kolly renonce à la course au Conseil fédéral

Le Fribourgeois Nicolas Kolly renonce à la course au Conseil fédéral

«Je ne veux pas diviser les chances romandes»

ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller national Nicolas Kolly (UDC/FR) ne sera pas candidat au Conseil fédéral. Le Fribourgeois de 40 ans estime que son profil aurait été intéressant, dans une interview à «La Liberté». Il veut devenir sénateur.

«Je ne veux pas diviser les chances romandes», a déclaré Nicolas Kolly à «La Liberté». Le Fribourgeois siège depuis 2023 à la Chambre du peuple.

Pour l'heure, quatre élus fédéraux ont fait acte de candidature: la conseillère nationale genevoise Céline Amaudruz, son collègue soleurois Rémy Wyssmann, le Tessinois et ex-président du parti Marco Chiesa et le président du Conseil-exécutif bernois, le romand Pierre Alain Schnegg. Les sections cantonales de l'UDC ont jusqu'à ce vendredi pour annoncer leurs prétendants auprès de la commission des candidatures de l'UDC Suisse.