L'écologiste Emmanuel Revaz souhaite se porter candidat au Conseil d'Etat valaisan. Le biologiste de formation est député au Grand Conseil depuis 2017 et chef du groupe des Vert-e-s depuis cette année. Sa candidature devra être formellement entérinée par l'assemblée extraordinaire du parti, le 19 décembre à Sion, annoncent mercredi les Vert-e-s valaisans dans un communiqué.





Emmanuel Revaz travaille à l'Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse et copréside le Parc naturel régional de la Vallée du Trient. Selon les Vert-e-s, il saura «porter la voix de l'écologie et convaincre de la nécessité d'une action plus déterminée au bénéfice de toute la population.»

Deux sortants, trois souhaitent rester

Les élections cantonales valaisannes sont prévues en mars. Roberto Schmidt (Centre) et Frédéric Favre (PLR) ne se représentent pas au Conseil d'Etat, tandis que Christophe Darbellay (Centre), Mathias Reynard (PS) et Franz Ruppen (UDC) souhaitent rempiler.

Parmi les autres candidats déjà annoncés, le Centre du Haut-Valais va lancer Franziska Biner. Du côté du PLR, une assemblée extraordinaire est prévue le 14 décembre. Deux candidatures ont déjà été évoquées, celles de Sonia Tauss-Cornut et Stéphane Ganzer.