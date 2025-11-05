L’économie suisse montre des signes de reprise

La confiance dans l'économie suisse s'est renforcée en octobre et l'indicateur de l'activité économique a nettement progressé, selon les données du sondage conjoncturel du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

La nuée de données compilées par le KOF laisse augurer une amélioration de la situation économique. (archive) Photo: CHRISTIAN BEUTLER

La confiance dans l’économie suisse s’est accrue en octobre, d’après le dernier sondage conjoncturel du KOF, le Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ. L’indicateur de l’activité économique affiche une nette progression, signe d’un climat plus optimiste parmi les entreprises.

Les attentes des entreprises pour l'évolution de l'activité au cours des six prochains mois se font plus optimistes, indique le KOF dans un communiqué paru mercredi. Elles se situent désormais à leur niveau du début d'année. Ce n'est toutefois pas le cas pour tous les secteurs. Ainsi, le segment hôtellerie et restauration se montre plus prudent quant à ses expectatives.

Des attentes inchangées

De son côté, l'indicateur de l'activité économique a retrouvé son niveau du mois de juillet, soit avant le relèvement des droits de douane imposés par les Etats-Unis à la Suisse. L'industrie manufacturière a joué un rôle clé dans cette amélioration. Une légère progression est également constatée pour les entreprises du commerce de détail ainsi que pour les assurances et services financiers.

Les attentes en matière d'inflation restent inchangées, aux alentours de 1,0% pour les 12 prochains mois, tandis qu'à moyen terme, soit à 5 ans, un taux de 1,9% est visé. Les salaires sont de leur côté attendus en hausse de 1,3% en moyenne d'ici l'année prochaine. L'édition du mois d'octobre du sondage conjoncturel KOF se base sur les données récoltées auprès de 4500 entreprises actives dans l'industrie, la construction et les services.