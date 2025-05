Dans un arrêt publié mercredi, le Tribunal fédéral a rejeté tous les griefs de l'entreprise. Photo: AFP

Pfizer devra verser une amende d'environ 2,9 millions de francs pour entente illégale sur la concurrence concernant le Viagra, un traitement contre l'impuissance. Le Tribunal fédéral a rejeté son recours.

Près de 17 ans après la décision de la Commission fédérale de la concurrence (Comco), la sanction de 2,9 millions de francs contre Pfizer est enfin entrée en vigueur. Dans un arrêt publié mercredi, le Tribunal fédéral a rejeté tous les griefs de l'entreprise. Cette dernière demandait une réduction de la sanction.

C'était la troisième fois que le Tribunal fédéral devait se pencher sur le cas. Seul le calcul correct de la sanction était en jeu. La plus haute juridiction suisse confirme le point de vue de l'instance inférieure selon lequel il y a eu une faute moyennement grave.

L'entreprise a enfreint le droit des cartels pendant plus de quatre mois en transmettant des recommandations de prix aux points de vente. Tous les critères de calcul ont été appliqués correctement. Il n'y a pas non plus, contrairement à l'avis du recourant, de violation du principe de célérité. Il s'agit d'un cas complexe qui a nécessité plusieurs étapes juridiques.