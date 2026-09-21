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«Pas de garanties suffisantes»
Berne interdit les importations de viande du Brésil

La Suisse a suspendu les importations de viande et de produits carnés en provenance du Brésil depuis le 3 septembre. En cause: l’absence de garanties suffisantes sur la réduction de l’utilisation d’antibiotiques dans l’élevage.
Publié: 21.09.2026 à 15:24 heures
Photo: X80002

La Suisse a suspendu les importations de viande et de produits carnés en provenance du Brésil. Cette décision, appliquée depuis début septembre, est due à l’absence de garanties sur la réduction d’antibiotiques dans l’élevage.

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a confirmé lundi à Keystone-ATS l’information de l’émission alémanique pour consommateurs «Espresso» de SRF. L’interdiction d’importation est en vigueur depuis le 3 septembre.

La mesure vise à prévenir la résistance aux antibiotiques. Les pays souhaitant exporter des produits d’origine animale vers la Suisse ou l’UE doivent prouver qu’ils respectent les exigences européennes et suisses en matière de réduction de l’utilisation d’antibiotiques dans l’élevage. «A ce jour, le Brésil n’a pas fourni de garanties suffisantes», indique l’OSAV.

Reprise des importations pas exclue

La Suisse a repris le gel des importations décidé par l’UE. En vertu de l’accord agricole, la Suisse et l’UE forment un espace vétérinaire commun. Par conséquent, Berne applique les mêmes conditions d’importation aux produits d’origine animale provenant de pays hors de l’UE.

Une reprise des importations n’est pas exclue. Selon l’OSAV, un examen des produits concernés brésiliens est en cours au sein de l’UE. S’il s’avère positif et que les États membres de l’UE donnent leur accord, les importations pourraient reprendre.

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