Sylvie Kempa

C'est la saison du carnaval: dans les villes et les villages, les Suisses se rassemblent pour chasser le blues hivernal en portant des costumes colorés. À Lucerne, des centaines de milliers de personnes défileront dans les rues entre le jeudi 27 février et le 4 mars pour le «Monstercorso». À Bâle, les «drey scheenschte Dääg» se dérouleront du 10 au 12 mars, avec un nombre de participants similaire à celui de Lucerne. Lorsque de nombreuses personnes font la fête ensemble, quelques règles tacites s'imposent. Heinz Hegetschweiler, président de l'association suisse de carnaval Hefari, nous explique quelques bonnes pratiques à suivre pour s'amuser.

1 Pour vous amuser, venez déguisés

Tout le monde est le bienvenu au carnaval, même sans costume. Néanmoins, Heinz Hegetschweiler recommande de se déguiser. «Nous sommes ravis que les spectateurs voient le carnaval comme une coutume, un bien culturel, et qu'ils se déguisent et se maquillent. Le plaisir est bien plus grand et n'importe qui peut y prendre part!» Car le carnaval réunit toutes les couches de la société: «Ni l'origine, ni l'apparence, ni la silhouette, ni aucune autre caractéristique n'est discutée. Tout le monde peut participer!»

2 Des costumes à proscrire?

Les discussions sur le politiquement correct et l'appropriation culturelle font aussi leur apparition au carnaval. Heinz Hegetschweiler trouve regrettable que le seuil de tolérance général vis-à-vis de certains sujets ait baissé au cours des dernières années.

«Nous ne donnons pas de consignes aux participants concernant leur déguisement. Jusqu'à présent, le bon sens a fait que nous avons reçu très peu de plaintes.» Les costumes peuvent être humoristiques et exagérés. «Nous condamnons les thèmes de toute évidence blessants, immoraux ou même illégaux.»

3 On touche avec les yeux

Une règle tacite s'applique pour le défilé: «Les spectateurs ne doivent pas toucher aux masques et aux costumes des participants», explique Heinz Hegetschweiler.

4 Attention aux confettis

Les confettis, aussi appelés «Räppli» à Bâle, sont une partie importante du carnaval. Mais attention: en Suisse, un seul type de confettis peut être lancé ou vendu, et ce, depuis les années 1950. À l'époque, des commerçants un peu filous ramassaient les confettis dans la rue après les défilés, les mettaient dans des sacs et les revendaient. Depuis, pour des raisons d'hygiène et de sécurité, seuls les sacs contenant une couleur de confettis sont vendus en Suisse. On peut ainsi être sûr qu'ils ne se trouvaient pas auparavant dans la rue et qu'ils ne contiennent pas de gravier ou d'autres saletés. «Le risque d'accident dû à des confettis ramassés par terre, et donc contaminés, est très élevé». Par conséquent, ne vous servez jamais dans les tas de confettis au sol.

5 Lancez des confettis plutôt sous de la ceinture

Ne lancez pas des confettis en plein visage, et évitez les spaghettis en spray ou la mousse à raser. Ils ne sont pas appréciés et même parfois interdits, car ils salissent ou ruinent les masques et les vêtements.

6 Protégez vos oreilles de la musique trop forte

Même si d'habitude l'on se tait et l'on écoute attentivement pendant un concert, cette fois vous avez le droit de chanter et de taper des mains avec la musique de la fanfare: «Le carnaval vit du mouvement et de la gaieté». Mais le volume sonore peut parfois dépasser les 100 décibels. C'est pourquoi Heinz Hegetschweiler vous recommande vivement d'emporter des protections auditives «et de les porter».

7 Gardez vos enfants à l'oeil

Les enfants et les adolescents se mettent facilement en danger en voulant ramasser les bonbons et les sucreries jetés dans la foule par les chars du cortège. Souvent, la surveillance des parents fait défaut et le champ de vision restreint des acteurs du défilé complique la situation. Hegetschweiler demande donc aux adultes d'être très vigilants et de surveiller leurs enfants. «Certes, les chars du défilé circulent sur un itinéraire fermé, mais il y a tout de même un risque d'accident face à des spectateurs imprudents».

Heinz Hegetschweiler est président de l'association de carnaval Hefari.

8 Des photos oui, mais sans flash

Cette règle s'applique spécialement aux cortèges dans l'obscurité. Lors du Morgestraich à Bâle par exemple, toutes les lumières sont éteintes, mais prendre une lampe de poche avec vous serait considéré comme un manque de respect. Si vous souhaitez immortaliser le spectacle, désactivez votre flash car il pourrait perturber le défilé.

9 N'oubliez surtout pas votre plaquette

L'achat d'une plaquette, un insigne traditionnel du cortège, est une règle d'or. Avec ces recettes, les organisateurs financent le carnaval et assurent son avenir. «La vente de plaquettes est l'une des principales sources de revenus du carnaval», explique Heinz Hegetschweiler. En consommant sur place, vous soutenez également l'organisation du carnaval. Si vous apportez votre propre nourriture, vous devrez la consommer exclusivement dans l'espace public, en dehors des zones délimitées.