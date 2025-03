1/7 Moment d'émotion: la conseillère fédérale sortante Viola Amherd lors de son discours d'adieu à l'Assemblée fédérale. Photo: keystone-sda.ch

Sven Altermatt

Cela faisait longtemps que le Palais fédéral n'avait pas vécu un moment aussi émouvant! La conseillère fédérale sortante du Centre, Viola Amherd, était visiblement émue lorsqu'elle a pris la parole devant le Parlement pour faire ses adieux. Dans son discours, elle a fini par remercier sa famille et ses amis. Sa voix s'est faite tremblotante et la ministre de la Défense a quitté le pupitre les larmes aux yeux.

«Ces derniers jours, on a eu l'impression que le départ de Viola Amherd du Conseil fédéral était finalement plus difficile que prévu», a déclaré à Blick une personne proche d'elle. Après des années de responsabilités, de charge de travail élevée et d'innombrables heures de travail, une période marquante s'achève pour elle dans deux semaines. Avec sa démission, c'est aussi un grand poids qui s'envole.

Alors que certains membres du Conseil fédéral n'ont guère laissé transparaître leurs états d'âme à la fin de leur mandat, d'autres se sont montrés plus émotifs. La prédécesseure de Viola Amherd au Conseil fédéral, Doris Leuthard, a également dû retenir ses larmes lorsqu'elle a annoncé sa démission. Comment fait-on ses adieux à une fonction qui a déterminé sa vie pendant de nombreuses années? Le sujet est sensible. La plupart des anciens conseillers fédéraux contactés ne veulent pas en parler avec Blick. Mais Adolf Ogi a joué le jeu.

Adolf Ogi se souvient de la fin de son mandat

L'ancien conseiller fédéral explique qu'il a vécu une expérience difficile. Le politicien de l'Union démocratique du centre (UDC) a siégé au Conseil fédéral de 1987 à 2000, en dernier lieu en tant que ministre de la Défense. A-t-il un conseil à donner à Viola Amherd pour réussir à se détacher de Berne? C'est «une question très personnelle» que chaque conseillère fédérale ou conseiller fédéral sortant doit régler avec lui-même, répond Adolf Ogi.

Le Bernois de l'Oberland se souvient toutefois de la fin de son propre mandat: «Dès que j'ai décidé de me retirer du Conseil fédéral, je me suis aussi préparé à l'après.» Un conseiller fédéral est fortement sollicité, il doit se créer des espaces de liberté. «Il faut se détacher émotionnellement de sa fonction», explique Adolf Ogi. «C'est un processus que l'on doit entamer rapidement – dès que l'on a décidé pour soi-même de se retirer.» Il faut être conscient qu'une période marquante s'achève, confie Adolf Ogi. «J'étais satisfait et j'ai ressenti une profonde gratitude pour ce que j'ai pu faire. Cela m'a aidé.»

Une situation qui a facilité son départ. «J'ai trouvé le bon moment pour le faire. J'étais en paix avec moi-même, j'avais une presse bienveillante et j'étais satisfait de ce que j'avais accompli.» Pendant des années, il ne s'est couché qu'après minuit et s'est levé à 4h45 du matin. En même temps, en tant que conseiller fédéral, on vous demande beaucoup au quotidien. «En tant qu'ancien conseiller fédéral, on doit à nouveau organiser sa vie soi-même», dit Adolf Ogi. On n'a plus de secrétaire, plus de voiture de fonction, on doit coordonner ses rendez-vous.

«J'ai pu recharger mes batteries»

Adolf Ogi a quitté le Conseil fédéral fin décembre 2000. «Après cela, j'ai délibérément voulu prendre du recul.» Selon lui, il est important d'être porté par sa famille et ses amis dans une telle période. Lui et sa femme ont donc commencé par prendre un peu de temps libre à la montagne. Pour la première fois depuis des années, les Ogi ont pu passer de longues vacances d'affilée.

Et comme il y avait peu de neige dans l'Oberland bernois, la région d'origine d'Adolf Ogi, au début de l'année 2001, ils se sont rendus en Engadine pour faire du ski et du ski de fond. «Ces dix jours m'ont fait du bien. J'ai pu recharger mes batteries.»

Et ensuite? «Je n'ai même pas eu besoin d'étudier la question d'une nouvelle mission.» En effet, le jour même de son retour, Kofi Annan (1938-2018), alors secrétaire général de l'ONU, a contacté Adolf Ogi. Il demanda à son ami s'il voulait devenir son conseiller spécial au Bureau des Nations unies pour le sport au service du développement et de la paix. Adolf Ogi a accepté et s'est rendu dès mars 2001 en Alaska pour les Jeux olympiques spéciaux.