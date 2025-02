1/6 Alain Berset a guidé la Suisse à travers la pandémie, il travaille désormais à Strasbourg pour le Conseil de l'Europe. Photo: Philippe Rossier

Lucien Fluri et Tobias Bruggmann

Cela fait maintenant cinq ans. En février 2020, les informations concernant un nouveau type de virus faisant de plus en plus de victimes autour du globe se multipliaient. En Italie, le nombre de contaminations était déjà en hausse. Le 25 février, le premier cas de Covid-19 a été signalé en Suisse, et le 5 mars, la première personne est décédée.

Le 16 mars, le Conseil fédéral a décrété l'état d'urgence, fermé les magasins, interdit les manifestations et mobilisé l'armée. S'ensuivirent des mois de restrictions, puis d'assouplissements et de nouvelles restrictions. Le Conseil fédéral a gouverné le pays par des ordonnances d'urgence sans l'aval du Parlement, afin de protéger la population. Les conséquences furent radicales: les grands-parents en maison de retraite ne pouvaient plus être visités, des personnes mouraient seules aux soins intensifs, les groupes de plus de cinq personnes ne pouvaient pas se rencontrer. Les masques, les vaccins et les certificats ont creusé des fossés dans le pays.

Vous souvenez-vous de ces visages qui étaient temporairement présents sur toutes les chaînes?

Mister Covid: Daniel Koch

Daniel Koch, alias «Mr. Covid», dirigeait un service de l'Office fédéral de la santé publique qui n'a jamais été sous les feux de la rampe. Cela a changé avec l'arrivée du Covid-19. Daniel Koch est celui qui expliquait la pandémie en Suisse. Le pays était suspendu à ses lèvres. Pour prouver la gravité de la situation, il s'était même jeté dans l'Aar. Son slogan «L'Aar sera baignable» a même été imprimé sur des t-shirts.

L'Aar est devenue la marque de fabrique de Daniel Koch (ici en photo avec Reto Scherrer 2024). Photo: Daniel Künzli

Mais Daniel Koch avait également minimisé l'utilité des masques. Tout simplement parce que la Suisse n'en avait pas. Il a pris sa retraite pendant la pandémie et a ensuite ouvert un bureau de conseil.

La voix du Conseil fédéral: André Simonazzi

Pendant la pandémie, les conférences de presse Covid du Conseil fédéral sont devenues un événement collectif où la Suisse se rassemblait devant l'écran. Tout le monde voulait savoir immédiatement ce qui était désormais en vigueur (ou non). Cela a permis au porte-parole du Conseil fédéral André Simonazzi de se faire connaître dans tout le pays. «Bienvenue à cette conférence de presse», disait-on à chaque fois en guise de bienvenue. Le Valaisan est décédé de manière inattendue le 10 mai 2024 lors d'une randonnée.

Celle qui a bravé la tempête: Anne Lévy

Anne Lévy a pris ses nouvelles fonctions dans l'œil du cyclone: en octobre 2020, elle est devenue cheffe de l'Office fédéral de la santé publique et a remplacé Pascal Strupler. Anne Lévy était souvent assise au premier rang lorsqu'il s'agissait de justifier les décisions du Conseil fédéral.

Anne Levy est restée directrice de l'Office fédéral de la santé publique - désormais sous Elisabeth Baume-Schneider. Photo: keystone-sda.ch

Même après que la tempête se soit calmée, elle est restée à l'Office fédéral et s'occupe aujourd'hui entre autres des résistances aux antibiotiques et de la caisse maladie numérique.

Le général Covid: Alain Berset

Alain Berset a volé haut pendant la pandémie (et a ensuite failli s'écraser). Au début de la pandémie, Alain Berset en était l'acteur principal. Il a expliqué en différentes langues les mesures à prendre contre la pandémie et est devenu une star: des t-shirts ont été imprimés, d'innombrables mèmes ont inondé Internet. «Wash your hands till they shine like this» (lave tes mains jusqu'à ce qu'elles brillent comme ça), disait-on en faisant allusion à l'absence de chevelure de l'ancien conseiller fédéral.

Mais très vite, les critiques se sont multipliées contre les mesures jugées sévères. L'Union démocratique du centre (UDC) a pris Alain Berset pour cible. Lorsque le chantage exercé par son ex-maîtresse, l'échec d'un vol privé dans une zone interdite française et l'accusation de fuites délibérées pendant la pandémie ont été révélés, le dossier Berset semblait plein de scandales.

Alain Berset est désormais secrétaire général du Conseil de l'Europe. Photo: Philippe Rossier

Mais tout cela n'a pas affecté la figure majeure de la pandémie en Suisse. L'année dernière, Alain Berset a été élu secrétaire général du Conseil de l'Europe. Au lieu de se battre pour des certificats Covid, il se bat désormais pour la paix.

Le triathlète: le divisionnaire Raynald Droz

En plus de son style impeccable, il s'exprime avec éloquence dans trois langues. Le brigadier Raynald Droz a coordonné l'engagement de l'armée pendant le Covid et a rapidement rassemblé une petite communauté de fans.

Raynald Droz a été promu entre-temps. Photo: keystone-sda.ch

L'officier modèle passait la nuit dans un lit de camp au bureau. Trois à quatre heures de sommeil devaient suffire pour sauver le pays. Son allure fringante impressionnait les Suisses. Bientôt, des plaisanteries ont circulé sur la force apparemment infinie de ce militaire de carrière bien habillé. Raynald Droz a commandé la police militaire jusqu'à fin 2024. Début 2025, il a été promu au rang de divisionnaire. Il dirige désormais la division territoriale 1.

La scientifique: Tanja Stadler

Tanja Stadler a dirigé le comité consultatif de la Confédération jusqu'à la dissolution de la taskforce Covid. Parallèlement, elle a mis en place le monitoring des eaux usées. Actuellement, elle fait de la recherche sur les biosystèmes à l'EPFZ et est membre de l'Organisation européenne de biologie moléculaire.

Tanja Stadler a conseillé la Confédération. Photo: Keystone

L'éliminateur de fax: Sang-Il Kim

Sang-Il Kim avait pris en charge la division Transformation numérique de l'Office fédéral de la santé publique en avril 2020. Environ un an plus tard, il était en congé maladie. Son destin était emblématique: le Covid a révélé à quel point la Suisse était à la traîne en matière de numérisation du système de santé. Les données étaient encore transmises par fax. Sang-Il Kim est aujourd'hui professeur au département Technique et informatique de la Haute école spécialisée bernoise.

Le développeur d'applications: Marcel Salathé

La pandémie a également placé Marcel Salathé sous les feux de la rampe. L'épidémiologiste n'a cessé d'expliquer la gravité de la situation lors des conférences de presse et a contribué au développement de l'application Contact-Tracing. Avant de revenir aux sources: «Je m'occupe des IA depuis bien plus longtemps que les virus», a-t-il récemment déclaré dans le podcast «Prompt Zero» de Blick. Marcel Salathé est co-directeur de l'AI Center de l'EPFL et fait de la recherche sur l'intelligence artificielle.

Le chef de la vaccination kidnappé: Christoph Berger

En tant que président de la Commission fédérale pour les vaccinations, le médecin Christoph Berger a été au centre de l'attention. La vaccination était la question la plus controversée, les critiques venaient aussi bien des opposants à la vaccination que des personnes pour qui la vaccination avançait trop lentement. Le médecin-chef des maladies infectieuses de l'hôpital pédiatrique de Zurich a déclaré plus tard que les mesures prises au début de la pandémie étaient correctes, tout comme la fin relativement rapide des restrictions. Mais aujourd'hui, avec du recul, il se concentrerait davantage sur la manière dont on peut revenir à la normale. De plus, la différence de traitement entre les vaccinés et les non-vaccinés est devenue «de plus en plus difficile» au cours du deuxième hiver.

En mars 2022, Christoph Berger a été enlevé. Un opposant à la vaccination, fortement endetté, a ainsi tenté d'obtenir 300'000 francs. Il a relâché le médecin, avant de s'emparer d'une arme lors de son arrestation, de tirer sur sa petite amie et d'être lui-même tué par une balle de la police.

Christoph Berger a quitté la commission de vaccination fin 2024.

Le défenseur de la gastronomie: Casimir Platzer

Aucun secteur n'est devenu aussi emblématique durant la pandémie que celui de la gastronomie. Rien d'étonnant à cela: les bistrots sont des lieux publics où les gens se rencontrent. Un symbole de sociabilité, de plaisir et de convivialité. Tout à coup, cela n'a plus été possible. Parfois complètement fermées, parfois accessibles à conditions d'enregistrer les coordonnées des clients. D'autres fois, seules les personnes vaccinées étaient autorisées à entrer. Mais surtout, les restaurateurs représentaient aussi la PME qui souffrait financièrement. Leur principal porte-parole était Casimir Platzer, le président de Gastro Suisse. Casimir Platzer est resté président de Gastro Suisse jusqu'en 2024. Il gère l'hôtel Belle Epoque Victoria à Kandersteg.

L'homme qui murmure à l'oreille des skieurs: Christophe Darbellay

Christophe Darbellay aime skier. C'est peut-être pour cela qu'il est devenu le grand défenseur des pistes de ski ouvertes pendant la pandémie de Covid-19. Et ce, avec succès. Grâce à des concepts de protection stricts, les Suisses ont profité de «la plus grande liberté de pistes possible dans toute l'Europe», avait-il annoncé. Aujourd'hui, l'ancien président du PDC est toujours conseiller d'Etat en Valais. Et il veut le rester: il refuse de se porter candidat à la succession de Viola Amherd au Conseil fédéral.

La voix des cantons: Lukas Engelberger

Le Conseil fédéral a eu beau gouverner pendant la pandémie, ce sont les cantons et les communes qui ont dû mettre en œuvre ses décisions. Lukas Engelberger en était le visage. Il était en effet président de la Conférence des directeurs de la santé pendant la pandémie. En juin 2020, il a remplacé la malchanceuse Heidi Hanselmann, dont on se souviendra pendant la pandémie pour avoir serré la main d'Alain Berset. Le conseiller d'Etat bâlois présentait à la population le point de vue des cantons et devait ainsi toujours défendre l'esprit cantonal ou du moins l'éventail de mesures. Lukas Engelberger a lui aussi conservé sa position.

Le plus informé: Peter Lauener

Peu avant les séances du Conseil fédéral, on entendait déjà souvent des fuites sur ce que certains conseillers fédéraux avaient proposé ou contre quoi ils s'étaient opposés. Les fuites ont été l'une des rares occasions de discuter de mesures avant qu'elles ne soient ordonnées. Peter Lauener, le chef de la communication du ministre de la santé Alain Berset, a été condamné plus tard par les seuls soupçons de fuites: il a quitté son poste après avoir été placé en détention provisoire pour des indiscrétions présumées. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas d'où proviennent les fuites.

L'assistant: Eric Scheidegger

Restaurants fermés, chômage en hausse, chaînes d'approvisionnement menacées: l'économie a également été au centre de l'attention pendant la pandémie. Eric Scheidegger en est devenu le visage. En tant que directeur suppléant du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), il a ordonné les décisions. Avec les paquets d'aide, la Confédération voulait ensuite apporter une aide simple. Ce qui occupe encore Eric Scheidegger aujourd'hui. A la mi-janvier 2025, près de 72% des aides ont été remboursées, selon le Seco.

La meneuse: Simonetta Sommargua

Une chose était certaine: lorsque la présidente de la Confédération apparaissait en 2020, des mesures radicales allaient être annoncées. Il était alors question de fermetures de magasins et de restrictions importantes. Avec beaucoup de sérieux et de rigueur, Simonetta Sommaruga a annoncé des décisions difficiles pour le pays. «Il faut maintenant qu'une secousse se produise dans notre pays», était l'une de ces phrases. La politicienne du Parti socialiste (PS) est restée au Conseil fédéral jusqu'à fin 2022.

Simonetta Sommaruga a démissionné de son poste de conseillère fédérale. Photo: Keystone

Le sceptique: Ueli Maurer

En tant que ministre des Finances, Ueli Maurer était responsable des milliards de francs versés aux entreprises sous forme de crédits, d'indemnités de chômage partiel ou d'aides en cas de difficultés. L'ancien conseiller fédéral a laissé entendre à plusieurs reprises qu'en tant que ministre des Finances, l'ampleur de la somme (environ 65 milliards de francs ont été accordés pour les mesures Covid) lui donnait mal au ventre. «C'est la première fois dans l'histoire de la Suisse que nous distribuons de l'argent comme ça.»

Mais surtout, Ueli Maurer a aussi laissé entendre qu'il était lui-même en désaccord avec de nombreuses mesures. Il a par exemple provoqué un scandale en se faisant photographier avec des Freiheitstrychler. Ce n'était pas la première fois que Maurer entrave le principe de collégialité. Mais il donnait ainsi aux personnes sceptiques la certitude que leur position serait également défendue au Conseil fédéral. Ueli Maurer s'est retiré du Conseil fédéral fin 2022. L'UDC continue à faire parler de lui par ses interventions provocatrices.

Le combattant: Nicolas A. Rimoldi

Un Parlement tenu à l'écart et un Conseil fédéral qui gouverne la vie des gens avec le pouvoir d'urgence. Cela a suscité de la résistance. Nicolas Rimoldi est rapidement devenu l'une des têtes les plus connues des sceptiques sur les mesures. Son mouvement Massvoll a rapidement gagné en popularité. Il se caractérise par son scepticisme à l'égard des médias et des autorités, et s'organise autour de l'application Telegram pour diffuser des théories du complot.

Nicolas A. Rimoldi continue de manifester. Ici lors de la visite d'Ursula von der Leyen à Berne. Photo: keystone-sda.ch

L'aviateur: Antonio Horta-Osorio

La carrière du président du conseil d'administration du Credit Suisse n'a duré que peu de temps. Il est entré en fonction en avril 2021 et a démissionné en janvier 2022. Son voyage en jet privé pour assister au tournoi de tennis et à l'Euro de football lui a été fatal, puisqu'il a enfreint les règles de quarantaine. La confiance en lui s'est donc brisée et le conseil d'administration l'a révoqué. Rétrospectivement, le non-respect des règles est symbolique pour Credit Suisse. Cela a également conduit à sa chute. La grande banque en difficulté est ensuite devenue l'une des prochaines grandes crises que la Suisse a dû surmonter après le Covid.

Les combattants de la liberté

Un phénomène est apparu pendant la pandémie du Covid: «les Freedom Trychlers». Avec, littéralement, beaucoup de bruit et d'agitation, ils ont protesté contre les restrictions et sont devenus le symbole de la protestation contre les mesures.

Les soignants

Le 20 mars 2020 à 12h30, la Suisse a applaudi. En guise de remerciement et de reconnaissance pour le personnel soignant. Mais qu'en est-il resté? En novembre 2021, la Suisse a approuvé l'initiative sur les soins infirmiers. Celle-ci devait veiller à ce que le personnel soignant soit correctement rémunéré et bénéficie de conditions de travail raisonnables.

Yvonne Ribi est l'infirmière en chef du pays: la situation ne s'est pas améliorée. Photo: Thomas Meier

Seule une partie de ces mesures a été mise en œuvre jusqu'à présent, ce que ressentent également les soignants. «Après la pandémie, il y a eu deux courants très différents: une partie des soignants a quitté la profession parce que la période était très éprouvante. En même temps, des gens entrant dans la profession ont vu, grâce à la pandémie, à quel point le travail était important et intéressant», explique la directrice de l'Association suisse des infirmières, Yvonne Ribi. «Mais la pénurie de personnel soignant ne s'est pas atténuée pour autant.» Elle ressent une «certaine résignation», poursuit Yvonne Ribi.

Selon elle, la mise en œuvre de la deuxième partie de l'initiative sur les soins infirmiers est lente. «Il est pourtant urgent de prendre des mesures pour améliorer les conditions de travail. Dès maintenant, les établissements pourraient prendre des mesures immédiates efficaces, mais cela se fait malheureusement trop peu.»

Désinfectant et papier toilette

Non, il ne s'agit pas d'un visage de la pandémie de Covid-19. Mais ce sont sans aucun doute des objets qui, tout comme les masques, représentent la pandémie. Soudain, le papier toilette manquait dans les magasins et on remarquait un pic des achats de panique. Et partout se trouvaient des présentoirs de produits désinfectants. Presque tout le monde en avait un dans sa poche.