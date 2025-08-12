Le film «Heldin» de Petra Volpe représentera la Suisse aux Oscars 2025 pour le meilleur film international. L'Office fédéral de la culture a annoncé cette sélection mardi, préférant l'œuvre de Volpe à celles de Lionel Baier et Denise Fernandes.

La Suisse sera représentée par «Heldin» aux Oscars

Le film de Petra Volpe représentera la Suisse aux Oscars 2025. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

«Heldin» («En première ligne») de Petra Volpe est le film officiel avec lequel la Suisse partira en lice pour le prix du meilleur film international lors de la 98e cérémonie des Oscars à Los Angeles. L'annonce a été faite mardi par l’Office fédéral de la culture (OFC).

La publication de la sélection finale des nominations en décembre permettra de savoir si «Heldin» sera retenue dans le cercle restreint des films candidats à un Oscar, écrit l'OFC dans un communiqué.

Un drame captivant

Le Jury a donc préféré le film de Petra Volpe à celui du Vaudois Lionel Baier («La cache») et celui de la Tessinoise Denise Fernandes («Hanami»). Le jury a motivé son choix en expliquant que «Heldin» est un drame captivant de bout en bout et que Petra Volpe a su placer son héroïne au «cœur de son récit».

Présenté en première mondiale à la Berlinale, le film rend hommage au personnel soignant. Il suit un service de chirurgie en sous-effectif d’un hôpital suisse.