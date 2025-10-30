DE
FR

Chaque 14 juin
Un collectif féministe veut réserver annuellement la Place fédérale

Le collectif bernois de la Grève féministe a déposé une pétition avec 9400 signatures pour réserver la Place fédérale et les trajets de manifestation chaque 14 juin. Cette initiative vise à assurer la visibilité future du mouvement féministe à Berne.
Publié: il y a 29 minutes
Le collectif a déposé une pétition munie de 9400 signatures.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le collectif bernois de la Grève féministe veut réserver la Place fédérale et les trajets habituels de manifestation dans la vieille ville toutes les années le 14 juin. Il a déposé jeudi une pétition munie de 9400 signatures à l'exécutif de la ville fédérale.

De cette manière, le mouvement féministe doit rester visible et audible dans le futur à Berne, explique le collectif dans un communiqué. Malgré l'engagement de nombreuses personnes, il faut chaque année recommencer à se battre pour des autorisations, alors que des manifestations commerciales ont la priorité.

Une demande similaire est déjà sur la table du législatif communal. Des élus de gauche ont déposé un postulat demandant à l'exécutif d'examiner les aspects juridiques et organisationnels d'une réservation annuelle de la place.

