1/4 Au revoir l'hiver et bonjour le printemps: cela vaut aussi pour nos montres. Photo: imago images / Rene Traut

Johannes Hillig

Le retour de l'heure d'été c'est ce week-end! Ce dimanche à 2h, l'heure des montres avancera d'une heure pour passer à 3h. Ceux qui règlent encore l'heure à la main sur leur poignet devront avancer l'aiguille de leur montre. Mais attention: le changement d'heure peut rapidement dérégler l'horloge interne. Avec des conséquences sur le sommeil! Voici 5 faits sur le changement d'heure, et des conseils de spécialistes pour passer ce cap en douceur.

1 Commencer à s'adapter avant

Certains spécialistes du sommeil conseillent de commencer à prendre le rythme avant le changement d'heure effectif. Selon eux, il est judicieux d'avancer le rythme de la journée d'une demi-heure dès le samedi, c'est-à-dire de se lever, de manger et de se coucher 30 minutes plus tôt que d'habitude. Se lever une heure plus tôt est un gros problème pour certains, soulignent-ils en outre. Les performances sont alors insuffisantes et le risque d'accident augmente.

2 Les projets de l'UE sont gelés

En fait, l'UE discute depuis longtemps de la fin du changement d'heure. Concrètement, l'Union européenne prévoit de le faire à partir de 2018, la Commission européenne a présenté un projet de loi en ce sens. Le Parlement européen a même donné son accord, mais a reporté à 2021 la fin du changement d'heure prévue pour 2019. Mais en réalité, les États membres n'ont pas suivi et ont mis les projets en attente.

3 Éviter le patchwork de plusieurs fuseaux horaires

Le problème central de la discussion au sein de l'UE est un désaccord sur l'heure qui doit s'imposer, soit l'heure dite normale, c'est-à-dire l'heure d'hiver qui arrive maintenant à échéance, ou l'heure d'été. Il faut éviter un patchwork de plusieurs fuseaux horaires. Certains pays de l'UE sont fondamentalement opposés à la fin du changement d'heure.

La réalité, c'est aussi qu'aucun pays de l'UE n'est plus préoccupé par ce sujet que l'Allemagne: trois millions des 4,6 millions de participants à une enquête en ligne qui a mis le sujet sur le tapis en 2018 venaient de la République fédérale.

4 Un effet d'économie d'énergie controversé

L'heure d'été a été introduite en Allemagne en 1980 – et ce, pour des raisons d'économie d'énergie. L'idée sous-jacente était que moins d'éclairage et donc moins d'électricité seraient consommés si la journée était «avancée» d'une heure. Mais les critiques ont toujours affirmé que le changement d'heure ne remplissait pas son objectif initial.

Selon l'Agence fédérale de l'environnement, il y a des économies à un endroit, mais une surconsommation à un autre. Lorsque les gens se lèvent par exemple une heure plus tôt le matin en raison de l'heure d'été, il fait un peu plus froid et plus sombre, de sorte que la consommation pour l'éclairage et le chauffage est plus élevée. Le soir, en revanche, il fait jour plus longtemps et la lumière est donc allumée plus tard.

5 Mais techniquement, aucun problème

D'un point de vue purement technique, le changement d'heure ne pose aucun problème. En Allemagne, ce sont les horloges atomiques de l'agence nationale de métrologie qui donnent l'heure. Les signaux sont transmis par des émetteurs qui permettent aux horloges radioélectriques de s'adapter automatiquement au changement d'heure. Pour la Deutsche Bahn, l'entreprise ferroviaire publique allemande, le changement d'heure est également une routine depuis longtemps.

(avec l'AFP)