DE
FR
Des voitures emportées par les eaux
0:17
Intempéries à Côme:Des voitures emportées par les eaux

Fortes intempéries
Le trafic ferroviaire entre Chiasso et Milan toujours interrompu

Le trafic ferroviaire entre Chiasso et Milan est toujours interrompu à cause des fortes pluies qui s'abattent sur le nord l'Italie. Les voyageurs doivent prendre les trains de la ligne RE80 jusqu'à Carimate (I) avant de prendre un bus pour rallier Milano Centrale.
Publié: il y a 15 minutes
Partager
Écouter
Le trafic entre Chiasso et Milan est encore interrompu ce mardi en raison des dégâts causés par les intempéries et les inondations sur le réseau ferroviaire italien.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le trafic ferroviaire entre Chiasso et Milan reste interrompu en raison des fortes pluies qui touchent le nord de l’Italie. Les voyageurs doivent emprunter les trains de la ligne RE80 jusqu’à Carimate (I), puis poursuivre leur trajet en bus jusqu’à Milano Centrale. Le trafic ferroviaire sur la ligne Chiasso-Milano Centrale est interrompu depuis lundi midi. Selon les CFF, cette interruption est due aux dégâts causés par les intempéries et aux inondations dans la région de Côme sur le réseau ferroviaire italien.

Entre Côme et Milan, d'autres lignes de trains régionaux devraient connaître des perturbations, a rapporté l'agence de presse italienne Askanews. Des retards et des annulations sont à prévoir au moins jusqu'à mardi midi. Des bus de remplacement sont mis en place sur les lignes concernées.

En raison des fortes pluies qui se sont abattues sur le nord de l'Italie, les pompiers ont effectué plus de 650 interventions lundi. Près d'Alessandria dans le Piémont, une femme a été emportée par les eaux dans un camping. Les recherches pour la retrouver se poursuivaient lundi soir.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus