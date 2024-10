Les voyageurs pourront réserver des voyages en train internationaux via Mobile CFF à partir de novembre. Photo: Sven Thomann 1/7

Alexander Terwey

En novembre, plusieurs changements vont toucher notre pays. Les Suisses pourront acheter des billets de train internationaux via l'application Mobile CFF, découvrir de nouveaux vols Easyjet, et devront faire face à des augmentations de frais bancaires et de stationnement, tandis que le permis de conduire bleu ne sera plus valide.

1 Des billets internationaux via Mobile CFF

Dès début novembre 2024, les voyageurs pourront acheter leurs billets de train internationaux directement via l’application Mobile CFF. Cette nouvelle fonctionnalité concerne les trajets vers les pays voisins, les pays du Benelux ainsi que certaines destinations populaires comme Londres, Barcelone ou Bratislava.

L’un des grands avantages de cette option est que toutes les connexions seront sauvegardées dans l’application. Cela permettra aux voyageurs de suivre en temps réel l’état de leur trajet et d’être informés des éventuels changements, comme ils peuvent déjà le faire pour les voyages en Suisse.

2 Nouveaux vols Easyjet au départ de Bâle et de Genève

Les voyageurs pourront bientôt se rendre à Séville au départ de Bâle. A partir du 1er novembre 2024, la compagnie aérienne Easyjet proposera deux fois par semaine un vol direct au départ de l'Euroairport de Bâle.

Concernant la Suisse romande, la compagnie aérienne à bas prix proposera à partir du 5 novembre deux vols hebdomadaires de Genève vers la capitale égyptienne Le Caire et, à partir du 10 novembre, un à deux vols hebdomadaires de Genève vers la petite ville côtière égyptienne de Marsa Alam.

Par ailleurs, Easyjet desservira plusieurs destinations en Grande-Bretagne et en France à partir de novembre. À partir du 4 novembre, il y aura quatre vols par semaine de Zurich à Manchester et à partir du 7 novembre, deux vols par semaine de Zurich à Bordeaux. Depuis Bâle, il y aura aussi quatre vols par semaine vers Londres-Luton à partir du 7 novembre.

3 Tenue de compte pour les Suisses de l'étranger à la Banque Migros

À partir de novembre, les clients de la banque Migros vivant à l’étranger devront payer davantage pour la gestion de leur compte. Ceux résidant dans un pays voisin, sans hypothèque en cours auprès de la banque et avec moins de 100'000 francs de fortune, devront désormais verser 30 francs par mois. Pour les clients résidant plus loin, ce montant sera de 40 francs par mois.

Jusqu’à présent, les Suisses de l’étranger payaient 5 francs par mois pour la gestion de leur compte auprès de la Banque Migros. Une porte-parole de la banque explique que les frais sont justifiés par des «réglementations spécifiques aux clients à l’étranger, qui deviennent de plus en plus strictes». D’autres banques suisses appliquent déjà des frais de gestion similaires, parfois allant jusqu’à 40 francs par mois.

4 Le permis de conduire bleu n'est plus valable

Automobilistes, attention! Le 1er novembre 2024, le permis de conduire bleu en papier ne sera plus valable. Les personnes en possession d'un tel permis devront donc l'échanger en octobre contre un permis de conduire au format carte. Ce dernier est délivré depuis 2023. Ceux qui continuent à conduire avec un permis bleu risquent une amende. À partir du 1er novembre, cela sera considéré comme une conduite sans permis de conduire lors des contrôles. Dans ce cas, l'amende s'élèvera à 20 francs.

Le permis de conduire en papier pour la conduite de bateaux à moteur et de voiliers reste entre-temps valable.

5 Forfaits journaliers de ski à prix réduit

Les amateurs de sports d’hiver peuvent se réjouir! Dès la mi-novembre, les CFF proposeront à nouveau leur offre Snow'n'Rail, qui inclut des forfaits journaliers à prix réduit pour plusieurs stations de ski, à condition d’acheter en même temps le billet de train correspondant. Les réductions varient selon la station.

Les détenteurs d’un abonnement demi-tarif ou général bénéficieront également de réductions sur les forfaits de certaines stations.

6 Contrôles aux frontières en France

La France prolonge jusqu'en avril 2025 les contrôles à ses frontières nationales pour surveiller l'immigration. «Les Français attendent de nous une politique efficace de contrôle de l'immigration», a déclaré le Premier ministre Michel Barnier. Si les contrôles aux frontières n'avaient pas été prolongés, ils auraient pris fin avant le début du mois de novembre.

Ces contrôles visent principalement à intercepter les migrants sans papiers d’entrée, bien qu'ils soient souvent réalisés de manière sporadique.

7 Augmentation des tarifs de stationnement dans la ville de St-Gall

Stationner en ville de Saint-Gall coûtera plus cher. À partir du 1er novembre 2024, les tarifs de stationnement en centre-ville augmenteront. En journée, il faudra désormais débourser 2,50 francs par heure, soit 50 centimes de plus qu’actuellement. Le tarif de nuit reste fixé à 1,50 franc.

En outre, la réglementation imposant des frais de stationnement en continu, qui s’appliquait jusqu’ici uniquement au centre-ville, sera étendue à toute la commune. Cela signifie que, désormais, le stationnement sera payant la nuit et le dimanche dans toute la ville. En dehors du centre, le tarif dans les zones blanches sera de 1 franc de l’heure pour ces périodes.

Le prix de l’abonnement mensuel pour les pendulaires dans la zone bleue étendue (EBZ) passera à 150 francs, soit une augmentation de 17 francs. La carte journalière de l’EBZ sera désormais valable pour 24 heures, contre une validité limitée au jour de l’achat jusqu’ici.