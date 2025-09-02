Publié: il y a 29 minutes

Beat Jans a visité un centre pionnier de formation d’auxiliaires de santé pour réfugiés à Bellelay, dans le canton de Berne, visant à faciliter leur intégration professionnelle. Ce programme de 20 mois aide aussi à lutter contre la pénurie de personnel dans la santé.

Bilan positif d'un centre de formation pour réfugiés du canton de Berne

Beat Jans s'est dit impressionné par la volonté d'apprendre des personnes participant au programme de formation à Bellelay. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller fédéral Beat Jans a visité mardi à Bellelay (BE) le centre de formation d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge suisse (CRS) destiné aux réfugiés. Ce projet est pionnier dans le domaine de l'intégration au marché de l'emploi des personnes réfugiées.

Ce programme vise également à atténuer la pénurie de personnel qualifié qui touche le secteur de la santé. Cette formation sur 20 mois combine l'apprentissage du français avec une expérience pratique. Vecteur d’insertion, ce programme est sanctionné par l’obtention d’un diplôme d'auxiliaire de santé de la CRS.

«Les premières expériences sont très prometteuses», a souligné le conseiller fédéral après avoir rencontré des participants et visité le site. «Ce modèle peut servir d'exemple aux autres cantons et à la Confédération», a ajouté Beat Jans en soulignant l'importance de prendre en compte l'intégration dès l'arrivée des requérants d'asile.