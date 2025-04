Voici 7 conseils pour ne plus avoir peur du célibat et être heureux en solo

1/4 Après le décès de son mari, Verena Steiner a appris à mener une vie de soliste épanouie. Photo: Rownak Bose

Karen Schärer

Verena Steiner n'a pas eu le choix d'apprendre à vivre seule. Après le décès de son mari, elle a dû trouver en elle et auprès des autres toutes les ressources nécessaires pour se reconstruire et retrouver goût à la vie, même sans son compagnon. Elle a tiré de cette expérience un livre, «Solo», qui résume les sept techniques qu'elle a appliquées pour se reconstruire après son deuil.

1 Trouvez un nouveau sens à votre vie

Développez un nouveau hobby, faites de votre vie en solo un projet passionnant et persévérez dans ce nouvel objectif de vie. Cette passion créera en vous une énergie nouvelle.

2 Sortez plus souvent de votre zone de confort

Entreprenez toujours quelque chose en solo, osez de petits projets audacieux et apprenez à les savourez, même sans être accompagné. Appréciez sa seule compagnie n'est pas toujours facile, mais elle peut vous apporter beaucoup d'apaisement.

3 Soyez votre propre parent idéal

Essayez d'être cet adulte encourageant, aimant et réconfortant pour vous-même, tout en vous poussant à oser de nouvelles choses. Il ne s'agit pas de trop vous materner, mais de vous donner le plus de liberté possible et de vous remonter le moral sans vous juger lorsque vous échouez.

4 Développez des relations ressourçantes

Entretenez celles que vous avez déjà, rencontrez de nouvelles personnes et organisez plus souvent des petits moments spontanés de complicité avec vos amis et vos proches. Le saviez-vous? Des relations humaines de qualité rallongent notre espérance de vie.

5 Basez-vous sur des modèles

Inspirez vous d'autres personnes seules que vous admirez et reprenez leurs habitudes et leurs routines.

6 Tenez un journal intime

... ou envoyez-vous des notes vocales. Ces petits entretiens avec vous-même permettent de vous ancrer en articulant vos pensées et favoriseront votre processus de développement.

7 Faites semblant jusqu'à y arriver

Adoptez le comportement que vous rêvez d'incarner, agissez de manière détendue comme si vous réussissiez déjà à dépasser votre peur de la solitude, ressentez ce sentiment de libération. Vous verrez qu'avec la pratique, le reste suivra. Même si vous avez quelqu'un dans votre vie, des petits moments pour vous restent très importants pour votre bien-être.



Verena Steiner lit et donne des conférences : https://www.explorative.ch/termine/