Géraldine Knie a été victime d'une crise cardiaque

«Quand le médecin m’a annoncé que j’avais fait une crise cardiaque, ce fut un choc immense», déclare Géraldine Knie à Blick. Photo: www.boekhaus.com

Dimitri Faravel Journaliste Blick

C'est durant l'été 2024 que tout commence. A cette période, Géraldine Knie commence à souffrir de vives douleurs à la poitrine. Alors en pleine tournée, la directrice du célèbre cirque portant le nom de sa famille, n'a pas une minute pour elle. Hors de question de dégager du temps pour aller consulter. Après plusieurs jours à encaisser la douleur, son corps finit pas lâcher. Le verdict médical est sans appel: c'est un infarctus.

«Quand le médecin m’a annoncé que j’avais fait une crise cardiaque, ce fut un choc immense», déclare-t-elle à Blick. En décembre, elle doit subir une intervention chirurgicale, qui, heureusement, est un succès. «Dieu merci, mon cœur se rétablit. Si vous avez le moindre doute sur votre santé, allez consulter votre médecin, c'est essentiel», insiste-t-elle.

Une histoire qui nous rappelle qu'à ce sujet, hommes et femmes ne jouent pas avec les mêmes cartes. D'après Unisanté, l’analyse des données hospitalières en Suisse entre 2009 et 2017 met en évidence une prise en charge moins optimale pour les femmes que pour les hommes lorsqu'il s'agit d'infarctus en raison d'une différence des symptômes. Celles-ci présentent en outre un risque accru de complications et restent généralement hospitalisées plus longtemps.