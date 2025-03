Le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Beznau (AG) s'est arrêté automatiquement dimanche soir suite à une défaillance de connexion au réseau. Axpo assure qu'il n'y a aucun danger. La cause est en cours d'investigation.

Cause encore inconnue

La centrale nucléaire de Beznau est la plus vieille en activité dans le monde (archives). Photo: CHRISTIAN BEUTLER

ATS Agence télégraphique suisse

Le réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de Beznau, à Döttingen (AG), a subi dimanche soir un arrêt automatique en raison d'une défaillance de la connexion au réseau électrique. L'installation ne présente aucun danger, assure l'exploitant Axpo dans un communiqué.

Cause de la défaillance encore inconnue

L'arrêt automatique a eu lieu dimanche à 22h31, a précisé le groupe énergétique. La cause de la défaillance de la connexion au réseau est en cours d'élucidation. La déconnexion au réseau électrique a entraîné l’émission de vapeur d'eau non radioactive par le toit de la salle des machines, souligne le communiqué diffusé lundi matin. Le réacteur nucléaire numéro 1 fonctionne normalement.

La centrale alimente 1,3 million de ménages

L'IFSN, l'autorité de surveillance pour la sécurité et la sûreté des installations nucléaires en suisse, ainsi que d'autres autorités ont été informées, selon Axpo. Le réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de Beznau a été connecté au réseau électrique en 1971 et le numéro 1 en 1969. Beznau est la plus vieille centrale atomique en activité dans le monde.

Axpo a annoncé l'arrêt du réacteur 2 pour 2032 et du réacteur 1 pour 2033. La centrale produit environ 6 térawattheures d'électricité par année, ce qui correspond à la consommation de 1,3 million de ménages.