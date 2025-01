L’eau coûte cher sur les pistes de Zermatt. Même si elle est en bouteille, plate et en self-service. La «Valais» vendue pas moins de sept francs le demi-litre a fait bondir sur les réseaux sociaux. Un problème d’image? La station reste silencieuse.

1/2 Les bouteilles d'eau sont vendues au prix de 7 francs la bouteille d'un demi-litre, dans les self-services des pistes de Zermatt. Photo: DR / Olivier Grivat

Léo Michoud Journaliste Blick

Sept francs suisses le demi-litre d’eau plate en bouteille de PET. Non, vous n’êtes pas dans un restaurant 5 étoiles. Enfin, sauf si vous considérez les self-services des pistes de ski de Zermatt comme tel.

Plusieurs personnes se sont outrées du prix des bouteilles d’eau dans la station alémanique avec vue sur le Cervin. Pas plus tard que ce samedi 4 janvier, une publication sur les réseaux sociaux a fait des bulles. «14 francs le litre d’eau plate au self-service de Riffelberg. Qui veut tuer le tourisme suisse?», s’interroge le journaliste voyageur Stéphane Pichon.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Des bouteilles de 0.5L de la marque «Valais», alignées au douloureux coût de sept francs la pièce, dans un frigo du «Buffet & Bar Riffelberg», à proximité de l’un des arrêts du fameux train à crémaillère Gornergrat – à 2582 mètres d'altitude. Cette vision a fait l’effet d’une douche froide à l’auteur de la photo Olivier Grivat, lui aussi journaliste indépendant. «C’est tout à fait choquant, je n’ai jamais vu des prix pareils, peste au téléphone l’habitant de la huppée commune valaisanne. Ce n’est vraiment pas une bonne pub pour la station.»

Les touristes, des pigeons?

Habitué des pistes de Zermatt depuis des années, Olivier Grivat n’en revient pas: «L’eau plate devrait être la boisson la moins chère du restaurant. Mais là, elle est presque trois fois plus chère qu’une boisson chaude.» Il ajoute: «D’autant plus que la clientèle haut de gamme ne va pas dans les self-services. Ceux-ci sont plutôt occupés par les familles.» Des constatations que partagent plusieurs donneurs d’avis sur Google Maps (4 étoiles sur 5) et autres TripAdvisor (3,5 étoiles sur 5).

«L’endroit et surtout la terrasse est agréable. Mais payer une bouteille d’eau minérale, de 5dl, CHF 7.- c’est prendre les touristes pour des pigeons!!!», commentait déjà un utilisateur du forum de voyage en janvier 2024. Ce à quoi le Matterhorn Group – qui gère de nombreux restaurants de Zermatt, dont les trois self-services sur les pistes – s’applique à répondre: «Nous regrettons que vous n’avez pas été satisfait du service de notre restaurant, mais nous sommes heureux de lire votre avis.»

1/4 «Votre commentaire nous aide à améliorer la qualité de nos services», répond le Matterhorn Group, qui gère les self-services des pistes zermattoises. Photo: Capture d'écran/TripAdvisor

Si on se fie aux commentaires mécontents, les prix sont les mêmes dans les trois autres self-services gérés par le groupe de restauration: Le Buffet & Bar Riffelberg, le Buffet Bar Sunnegga et le ICE Buffet Bar. De plus, il arriverait que le personnel facture trois francs lorsqu’un client demande un verre d’eau du robinet.

Zermatt reste sans réponse

Partenaire privilégié de Zermatt Tourisme et des compagnies ferroviaires de la station, le Matterhorn Group n’a pour le moment pas répondu aux questions et aux demandes de confirmation de Blick. Pas plus que l’office du tourisme.

La difficulté d’acheminer les bouteilles jusque dans les hauteurs justifie-t-elle une telle marge sur des bouteilles disponibles à moins d’un franc pièce dans le commerce? N’avez-vous pas peur que de tels tarifs donnent une mauvaise image de la station? Est-ce que cela participe à la stratégie touristique haut de gamme de Zermatt? Telles étaient nos interrogations, restées sans réponse depuis ce lundi 6 janvier.

Alors, ne soyons pas naïfs. La vie et les loisirs sont chers en Suisse, en particulier dans les stations alpines et d’autant plus à Zermatt. Vous êtes peut-être même déjà tombé sur une bouteille de 50cl dont le prix dépasse les sept francs, mais cela reste assez rare pour être signalé. Surtout dans un self-service.

Ce n’est que dans la haute gastronomie que Blick a pu trouver un prix de l’eau plus élevé. «Un demi-litre d’Henniez coûte neuf francs au restaurant japonais du Beau-Rivage Palace (ndlr: hôtel 5 étoiles de Lausanne)», nous glisse le responsable romand du magazine GaultMillau.