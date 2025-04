Des travaux de réaménagement ont été achevés à Môtiers (NE) pour protéger la zone industrielle des crues de l'Areuse. Le projet comprend de nouvelles digues, une revitalisation des berges et une passerelle piétonne sur le Bied.

Le but du projet était de protéger la zone industrielle des inondations de l'Areuse. Photo: mauritius images / Marco Faggi

ATS Agence télégraphique suisse

Des travaux de réaménagement de cours d'eau ont été réalisés à Môtiers (NE) pour protéger la zone industrielle des inondations de l'Areuse. Le projet a été finalisé par la pose d'une passerelle piétonne sur le Bied.

«En amont de Môtiers, la construction de nouvelles digues a permis de sécuriser la zone industrielle de Môtiers, agrandie en 2016. Un ouvrage de surverse a également été aménagé sur la rive gauche de l’Areuse, en amont du pont de la rue de la Gare, afin de permettre le débordement vers la zone agricole en cas de situation extrême», a expliqué jeudi le canton.

Dans le secteur de la confluence entre l’Areuse et la Vieille-Areuse, la berge droite de l’Areuse a été élargie et revitalisée. «Cet aménagement permet de recréer des habitats favorables aux poissons, à la faune terrestre et aux oiseaux», peut-on lire dans le communiqué.

Plus en aval, le tracé du Bied de Môtiers a été modifié sur environ 200 mètres dans le secteur de son embouchure. La zone située entre son ancien et son nouveau lit est maintenant constituée de terrasses inondables et de bancs de graviers, milieux favorables à la biodiversité.

Une nouvelle passerelle piétonne est maintenant à la disposition du public. Elle enjambe le Bied de Môtiers à la hauteur du terrain de sport et permet d’atteindre le promontoire d’observation situé à proximité du secteur inondable de l’embouchure du cours d'eau.