Drame à Meiringen
Un motard décède après une collision frontale dans le canton de Berne

Un motard est décédé dimanche matin à la suite d'une collision frontale avec une voiture. La victime n'a pas encore été identifiée.
La Police cantonale bernoise a ouvert une enquête. (image d'illustration)
Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Dimanche matin, un motard est décédé après une collision frontale, avec une voiture roulant sur la chaussée opposée. L'incident s'est passé sur la route du col du Brünig à Meiringen (BE).

Le motocycliste est entré en collision avec le véhicule arrivant en sens inverse alors qu'il roulait sur la chaussée opposée, indique la police bernoise dans un communiqué. L'homme n'a pas encore été formellement identifié. Les occupants de la voiture venant en sens inverse n'ont pas été blessés. Une enquête a été ouverte.

