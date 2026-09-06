Un adolescent a été mortellement percuté par un train samedi soir à la gare d'Europaplatz, à Berne. La police privilégie la thèse de l’accident, mais l’identification officielle de la victime reste à confirmer.

Un adolescent renversé par un train à Berne est décédé

Un adolescent renversé par un train à Berne est décédé

Il se trouvait sur les voies

ATS Agence télégraphique suisse

Samedi soir, un adolescent a été renversé par un train à la gare d'Europaplatz, à Berne. Il est décédé sur les lieux de l'accident.

Pour des raisons qui restent encore à éclaircir, l’adolescent s’est retrouvé sur les voies entre le quai et un train qui démarrait, a indiqué dimanche la police cantonale de Berne. La police considère pour l’instant qu’il s’agit d’un accident et indique qu'il existe des indices concrets permettant d’établir l’identité de la victime. L’identification officielle n’a toutefois pas encore été effectuée, a précisé la police.

La ligne ferroviaire a dû être fermée pendant environ deux heures et demie à la suite de l'incident.