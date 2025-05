Situation tendue Berne veut protéger les juifs, les musulmans et la communauté LGBTQ+

Les organisations juives et musulmanes ainsi que la communauté LGBTQ+ bénéficieront de six millions de francs pour des mesures de protection. Le Conseil fédéral a décidé mercredi d'augmenter légèrement le budget alloué à cet effet pour 2026 et 2027.