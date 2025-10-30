DE
FR

Enquête en cours
Deux blessés après une fuite de gaz de chauffage à Berne

Une fuite de gaz dans une maison à Meinisberg (BE) a grièvement blessé deux personnes jeudi. La police soupçonne une défectuosité du système de chauffage, causant une fuite de monoxyde de carbone. Une enquête est en cours.
Publié: il y a 58 minutes
Une fuite de gaz dans une maison dans le canton de Berne a fait deux blessés graves. (image d'illustration)
Photo: Pius Koller
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Deux personnes ont été blessées jeudi à Meinisberg (BE), près de Longeau, après une fuite de gaz dans le système de chauffage d’une maison individuelle. Les forces d’intervention ont découvert sur place une femme inconsciente et un homme grièvement blessé.

Il n’y a eu aucun danger pour la population ni pour l’environnement, a fait savoir la Police cantonale bernoise, qui précise avoir ouvert une enquête sur les circonstances du sinistre. D’après les premiers éléments, la fuite de monoxyde de carbone soupçonnée serait liée à une défectuosité du système de chauffage.

La femme grièvement blessée a été héliportée à l’hôpital par la Rega. Quant à l’homme, lui aussi grièvement blessé, il a été conduit à l’hôpital en ambulance. L'âge des deux victimes n'a pas été précisé dans le communiqué.

