1/4 «L'affirmation de 'Boussole / Europe' est contraire aux faits», déclare le conseiller fédéral Beat Jans. Photo: Philippe Rossier

Raphael Rauch

Elections américaines, Relations Suisse-UE, contrôle aux frontières: le Conseil fédéral a les yeux rivés sur l'étranger en cette fin d'année. Beat Jans ne fait pas figure d'exception. Le ministre de la justice et de la police s'est longuement exprimé sur ces sujets.

Le conseiller fédéral socialiste maintient fermement ses positions. Il aborde également ses relations avec les cantons, les syndicats et même avec son collègue UDC Albert Rösti.

Monsieur le conseiller fédéral, comment avez-vous vécu la nuit électorale américaine?

J'ai dormi pour être en forme le lendemain. Mercredi, nous avions une séance importante du Conseil fédéral.

Et avec quels sentiments vous êtes-vous réveillé?

En tant que conseiller fédéral, je ne commente pas les élections étrangères. La présidente de la Confédération, Viola Amherd, a félicité Donald Trump au nom du Conseil fédéral pour sa victoire électorale.

Pourquoi ne dites-vous pas: contrairement à Albert Rösti, j'aurais penché pour Kamala Harris?

Je parle ici en tant que conseiller fédéral, pas en tant que Beat Jans.

Votre femme Tracy est originaire de Floride et a certainement voté pour les démocrates.

Je respecte trop ma femme pour parler en son nom – c'est à elle qui faut s'adresse pour avoir une meilleure réponse (rires).

Que signifie la victoire électorale de Trump pour la Suisse?

Les États-Unis sont un partenaire important pour la Suisse. Il sera également important à l'avenir que nous ayons un bon partenariat avec les Etats-Unis – mais aussi que nous puissions faire valoir nos intérêts et nos valeurs, tels qu'ils sont ancrés dans la Constitution fédérale. Nous nous engageons pour la paix et la démocratie. Nous luttons contre la pauvreté et protégeons les fondements naturelles de la vie.

En tant que ministre de la Justice, cela vous inquiète-t-il que l'on gagne des élections en s'en prenant aux migrants et aux fake news?

Je ne m'exprime que sur la Suisse. La Constitution et les lois nous donnent la possibilité d'agir contre les fake news et le racisme. C'est ce que je défends en tant que ministre de la Justice.

« X propage des contre-vérités et de la haine, contribue à diviser la société »

Votre collègue socialiste au Conseil fédéral, Elisabeth Baume-Schneider, a fait ses adieux à X, anciennement Twitter. Allez-vous rester sur X?

J'ai beaucoup de mal avec cette plateforme. X (ndlr: anciennement Twitter) propage des contre-vérités et de la haine, contribue à diviser la société. C'est pourquoi nous examinons avec la Chancellerie fédérale s'il existe des alternatives.

Le 1er Août, vous n'avez discuté d'une contribution pro-européenne d'invités de la NZZ qu'avec le Département des affaires étrangères (DFAE), et non avec la Chancellerie fédérale. Si vous examinez maintenant quelque chose avec la Chancellerie fédérale, est-ce le signe de votre courbe d'apprentissage?

Ma courbe d'apprentissage devrait toujours aller vers le haut – c'est la devise de ma vie (rires).

En cette fin d'année, les négociations continuent entre la Suisse et l'UE sur les questions de libre-circulation, d'électricité et contribution suisse dans l'UE.

Comment comptez-vous obtenir un accord avec Bruxelles qui tienne finalement la route devant le peuple?

Le peuple comprend les bons accords. Nous en avons lorsqu'ils tiennent compte des intérêts de la population et sont meilleurs que le statu quo. Ils ont alors aussi de bonnes chances devant le peuple.

L'UDC met en garde contre la reprise automatique du droit européen.

Il n'y a pas de reprise automatique du droit. On peut toujours dire non. Aujourd'hui, l'UE peut mettre fin à la coopération de manière arbitraire, nous exclure par exemple du réseau de recherche Horizon ou nous retirer l'équivalence boursière. Si nous améliorons la protection juridique, ce sera une victoire pour la démocratie suisse. Des règles claires s'appliqueront alors si nous ne voulons pas reprendre quelque chose.

« Nous avons besoin d'une clause de sauvegarde, sinon cela deviendra difficile sur le plan de la politique intérieure »

La présidente de la Confédération, Viola Amherd, a été claire cette semaine: le Conseil fédéral s'en tient à la clause de sauvegarde.

La clause de sauvegarde signifie que nous pouvons prendre des mesures de protection si les conséquences négatives de l'immigration deviennent trop importantes. Nous avons besoin d'une clause de sauvegarde, sinon cela deviendra difficile sur le plan de la politique intérieure. L'UE le sait aussi. C'est pourquoi une clause de sauvegarde est aussi dans l'intérêt de l'UE.

L'UE voit les choses différemment...

Le président de la République tchèque était à Berne mercredi. Il a dit au Conseil fédéral: nous sommes dans le même bateau en Europe. Nous avons un intérêt commun à régler nos relations et à les mener vers l'avenir.

Mais c'est la Commission européenne qui mène les négociations. Pourquoi la Commission européenne devrait-elle céder sur cette question centrale?

Un projet qui tient la route devant le peuple est dans l'intérêt de Bruxelles. Si la Suisse dit: «Il y a trop de gens qui viennent de l'UE, nous devons avoir des possibilités de limiter cela», cela peut aussi être dans son intérêt. Si trop de spécialistes quittent l'UE pour la Suisse, cela va nuire à l'UE.

Est-ce là votre réponse à l'initiative de l'UDC contre une Suisse à 10 millions d'habitants?

La Constitution est ma boussole. Il y est écrit que nous voulons pouvoir contrôler l'immigration de manière autonome. Et c'est pourquoi il est primordial que l'UE nous laisse cette possibilité.

Cela signifie-t-il que sans clause de sauvegarde, il n'y aura pas d'accord avec Bruxelles?

En fin de compte, il faut voir le paquet global. Mais mon évaluation personnelle est la suivante: la clause de sauvegarde est importante.

« Je me concentre sur le bien-être de l'ensemble de la population et non sur celui des milliardaires zougois »

Que pensez-vous de l'initiative critique envers l'UE du groupe «Boussole / Europe»?

Tous les citoyens peuvent intervenir dans le débat démocratique. C'est leur droit le plus strict et je discute avec tout le monde de notre avenir. Toutefois, lorsque je participe aux négociations, je me concentre sur le bien-être de l'ensemble de la population et non sur celui des milliardaires zougois. Et je me base sur des faits.

Les milliardaires zougois ne le font-ils pas?

L'affirmation de «Boussole / Europe» selon laquelle il y aurait 7800 actes juridiques que nous devrions tous adopter est contraire aux faits. En l'état actuel des choses, nous estimons qu'il y en a environ 150 qui doivent maintenant être adaptés, la majorité de ces actes juridiques étant des questions techniques.

Outre les partis bourgeois, les syndicats bloquent également le dossier européen. Quelle annonce faites-vous à votre collègue de parti, le patron des syndicats, Pierre-Yves Maillard?

Les syndicats veulent protéger nos salaires – c'est aussi ce que veut le Conseil fédéral. Nous avons des échanges réguliers avec les syndicats.

Pierre-Yves Maillard ne veut pas que les secteurs de l'électricité et du rail soient libéralisés. Photo: keystone-sda.ch

Quelle concéssion Pierre-Yves Maillard doit-il accepter?

Il s'agit de trouver un paquet global qui convainque la population. La population n'acceptera rien qui mette en danger les salaires. Et nous sommes tous d'accord sur ce point.

« Notre démocratie est attaquée, notre sécurité est menacée. Nous devons défendre nos valeurs »

Dans les urnes, les émotions sont décisives. Quelles émotions allez-vous utiliser pour promouvoir le dossier européen?

La Suisse gagne en souveraineté, en force et en sécurité. Un accord serait un succès pour la Suisse. Regardez le monde: il y a la guerre en Europe. Notre démocratie est attaquée, notre sécurité est menacée. Nous devons défendre nos valeurs. Des valeurs qui ont fait la force de la Suisse et dont nous pouvons être fiers.

Parlons du dossier de l'asile. L'UDC vous attaque régulièrement dans des communiqués de presse. Vous sentez-vous honoré ou harcelé?

Je ne m'intéresse qu'aux faits et les faits sont positifs. Nous avons accéléré les procédures. Nous avons nettement moins de personnes originaires du Maghreb dans les centres d'asile, la situation en matière de sécurité s'est nettement améliorée. Nous réduisons en priorité les cas en suspens. Nous sommes bons en matière de renvois. En comparaison européenne, nous sommes très bien placés. Je mise sur des solutions qui fonctionnent – et toujours dans le cadre de la Constitution.

Si tout se passe bien, pourquoi avez-vous refusé une invitation du comité directeur de l'UDC?

Le comité directeur de l'UDC me rendra visite cette année encore.

« C'est une erreur de croire qu'avec plus de personnel aux frontières, on a moins de migration irrégulière »

L'UDC demande davantage de contrôles aux frontières.

A ma demande, nous avons augmenté la fréquence des contrôles aux frontières pendant les mois d'été. Cela n'a pas eu d'influence sur l'immigration irrégulière. C'est une erreur de croire qu'avec plus de personnel aux frontières, on en a moins.

Votre homologue de parti allemande, actuellement ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, voit les choses différemment.

Ce que fait l'Allemagne, la Suisse le fait depuis longtemps. Nous faisons depuis toujours des contrôles à la frontière parce que nous ne faisons pas partie de l'union douanière. Mais je ne peux pas parler au nom de Nancy Faeser. Le syndicat allemand de la police dit d'ailleurs la même chose que moi: les contrôles aux frontières ne peuvent pas endiguer l'immigration irrégulière.

La ministre de l'Intérieure allemande, Nancy Faeser, a instauré des contrôles fixes à toutes les frontières allemandes depuis la mi-septembre. Photo: IMAGO/photothek.de

Vous fermez des centres d'asile temporaires en Suisse. Pourquoi ne déchargez-vous pas les cantons qui vous confieraient volontiers des réfugiés?

Les centres d'asile temporaires restent des réserves pour la Confédération. Nous ne pouvons pas donner ces réserves aux cantons, car une réserve ne peut être utilisée qu'une seule fois.

Les cantons font toujours des concessions à la Confédération. Où sont vos concessions?

Nous travaillons en principe très bien avec les cantons, les cantons me le confirment également. Mais la loi sur l'asile ne nous permet pas de garder les demandeurs d'asile plus de 140 jours à la Confédération. Nous examinons toujours toutes les mesures visant à décharger les cantons qui sont juridiquement possibles et que nous pouvons mettre en œuvre.

L'Office fédéral de la police fait également partie de votre domaine de compétence. Pourquoi avez-vous maintenu la cheffe de Fedpol, Nicoletta della Valle, en poste pendant neuf mois tout en lui versant une indemnité de départ de 340'000 francs?

La résiliation des rapports de travail s'est faite d'un commun accord et a suivi les directives de la loi sur le personnel de la Confédération.

Est-ce sage?

C'était la bonne voie dans les conditions données.

La mafia en Suisse est un sujet récurrent pour Fedpol. Est-elle dangereuse?

Toutes les organisations criminelles sont dangereuses parce qu'elles vont à l'encontre de nos valeurs. Elles gagnent leur vie en enfreignant nos lois et en exploitant les gens.

« Il est important que nous agissions de manière orchestrée contre le crime organisé »

Et que faites-vous contre cela?

Jusqu'à présent, nous n'avons pas de stratégie nationale contre le crime organisé. C'est pourquoi j'ai donné l'ordre d'en élaborer une. Il est important que la Suisse agisse dans ce domaine avant que nous n'ayons des problèmes similaires à ceux d'autres pays d'Europe. Il est important que nous agissions de manière orchestrée contre le crime organisé.

Qu'est-ce que cela signifie concrètement?

En Suisse aussi, il existe des groupes criminels en provenance d'Italie, d'Albanie et d'autres pays. A la Fedpol, nous devons accorder une plus grande attention à la manière dont nous pouvons mettre fin à leurs agissements. Souvent, ces bandes se financent par la drogue, le blanchiment d'argent et la traite des êtres humains.

« Je suis convaincu que le compromis est une force historique de la Suisse »

Pour terminer, je voudrais dire ceci: qu'est-ce qui vous énerve le plus dans votre travail de conseiller fédéral?

Rien (rires).

Je ne vous crois pas.

Je me réjouis chaque matin de pouvoir faire ce travail au service de la population. Mon travail consiste à construire des ponts. Je suis convaincu que le compromis est une force historique de la Suisse. C'est pourquoi nous avons besoin de beaucoup plus de personnes qui défendent les compromis et qui trouvent des solutions communes pour notre pays.

Et comment décririez-vous votre relation avec le conseiller fédéral Albert Rösti?

Croyez-le ou non, elle est très amicale. J'ai de l'estime pour lui et nous savons tous les deux que nous obtenons davantage en faisant des compromis.