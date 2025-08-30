DE
Dans le canton de Berne
Un automobiliste perd la vie dans un accident de la route à Roches

Un automobiliste a perdu la vie samedi à Roches (BE) après que sa voiture avec remorque a quitté la route et chuté d’une centaine de mètres en contrebas. Les causes de l’accident restent à déterminer.
Un automobiliste est décédé samedi après un grave accident de la route à Roches dans le canton de Berne, près de Moutier. Il circulait au volant d'une voiture avec remorque. Le véhicule a quitté la chaussée et terminé sa course une centaine de mètres en contrebas pour des raisons encore à déterminer.

Les forces d’intervention, immédiatement dépêchées sur place, ont retrouvé le conducteur grièvement blessé à l’extérieur de son véhicule. Il a ensuite été héliporté dans un état critique vers un hôpital, où il est décédé dans l’après-midi, a indiqué la police bernoise dans un communiqué.

Une enquête a été ouverte, sous la direction du Ministère public du Jura bernois, afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de l’accident.

