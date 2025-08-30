Un automobiliste est décédé samedi après un grave accident de la route à Roches dans le canton de Berne, près de Moutier. Il circulait au volant d'une voiture avec remorque. Le véhicule a quitté la chaussée et terminé sa course une centaine de mètres en contrebas pour des raisons encore à déterminer.
Les forces d’intervention, immédiatement dépêchées sur place, ont retrouvé le conducteur grièvement blessé à l’extérieur de son véhicule. Il a ensuite été héliporté dans un état critique vers un hôpital, où il est décédé dans l’après-midi, a indiqué la police bernoise dans un communiqué.
Une enquête a été ouverte, sous la direction du Ministère public du Jura bernois, afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de l’accident.
