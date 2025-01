Les 80 ans de la libération d'Auschwitz commémorés en Suisse

Une rose rouge et un papier #weremember sur une stèle du Mémorial de l'Holocauste. Photo: IMAGO/IPON

ATS Agence télégraphique suisse

Pour marquer le 80e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz, de nombreux bâtiments publics en Suisse, dont le Palais fédéral, seront illuminés le 27 janvier. Cette journée est chaque année dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste.

#WeRemember

«En Suisse aussi, on se souvient et on commémore», écrivent lundi la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) et la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse (PJLS). Cette action fait partie de l'initiative mondiale #WeRemenber soutenue par le Congrès juif mondial, faîtière des associations juives nationales.

A Berne, le Palais fédéral sera illuminé de différentes couleurs au soir du 27 janvier et affichera l'inscription «#WeRemember». Des villes et communes de nombreux autres cantons ont aussi prévu un éclairage symbolique de bâtiments publics. Dans de nombreux pays, des institutions publiques et étatiques participent à l'initiative. La campagne veut «rappeler au monde les conséquences d'une montée sans retenue de la haine», selon la FSCI et la PJLS, qui évoquent une période de recrudescence d'actes antisémites.

Signe silencieux

Pour les initiateurs, l'illumination des bâtiments publics doit représenter un signe silencieux d'humanité. Elle doit aussi rappeler l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire et ses victimes. Le 27 janvier 1945, les soldats soviétiques entrent dans le camp d'Auschwitz, au sud est de la Pologne. Ce site, qui compte entre 1,1 et 1,5 million de victimes, symbolise la persécution et l'assassinat de six millions de personnes juives et d'autres minorités par les nazis et leurs alliés pendant la Seconde guerre mondiale.

Pour Ralph Friedländer, président de la FSCI cité dans le communiqué, perpétuer le souvenir de l'Holocauste est un devoir envers les victimes. Il s'agit aussi de sensibiliser à la compréhension des événements qui ont conduit à cette tragédie pour mieux prévenir à l'avenir les crimes de haine.