Deux problèmes de sécurité touchent les Airbus A220, des avions exploités par Swiss. Photo: NurPhoto via Getty Images

1 Swiss touchée par des défauts critiques

L’autorité canadienne de l’aviation civile a identifié deux problèmes de sécurité sur l’Airbus A220, un avion exploité notamment par Swiss, rapporte mardi «20 Minuten», citant l'Aerotelegraph. Elle a donc émis deux «consignes de navigabilité» qui visent à garantir la sécurité des appareils. L'une des consignes vise des éléments de fixation en titane mal installés sur les caissons d'ailes, qui pourraient provoquer des dommages structurels. La deuxième concerne des vis de serrage insuffisamment sécurisées sur les compartiments à bagages à main, qui pourraient représenter un risque en cas d'atterrissage d'urgence. Des adaptations sont nécessaires au plus tard dans 48 mois. Swiss déclare dans l'Aerotelegraph qu'elles seront appliquées dans les délais prescrits.

2 L'arsenal du piégeur de colis présumé

Une grande quantité d'armes et d'explosifs ont été retrouvés au domicile et dans les locaux du suspect arrêté mercredi dans le cadre de l'affaire des colis piégés à Genève, révèle mardi la RTS sur son site en ligne. Le prévenu, un photographe de guerre suisse de 61 ans, a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées lors des interrogatoires. Il a été repéré par la police en convertissant des cryptomonnaies en francs suisses dans un distributeur automatique. Deux personnes, un homme et une fille, ont été blessées par les colis piégés. Selon les médias, ces dispositifs visaient des employés de l'horloger genevois Patek Philippe, dont le siège social est à Plan-les-Ouates (GE).

3 La Suisse critiquée pour son texte sur la Palestine

Le texte soumis par la Suisse pour l'organisation de la conférence internationale sur la mise en œuvre de la 4e Convention de Genève dans le territoire palestinien à la fin février avait été accueilli froidement par une série d'Etats, notamment les pays arabes et musulmans, rapporte mardi «Le Temps», qui s'est procuré une copie. Il voulait clairement répondre de manière détaillée aux préoccupations israéliennes, écrit le journal. «Le texte ne faisait qu'accentuer encore le double standard entre victimes israéliennes et palestiniennes», indique l'ambassadeur de Palestine à Genève, Ibrahim Khraishi. Pour la secrétaire générale d'Amnesty International Agnès Callamard, «le projet de déclaration finale soumis par la Suisse [...] n'était pas conforme aux exigences de respect du droit international humanitaire». La Suisse avait jusqu'à ce mardi pour organiser la conférence, mais elle a jeté l'éponge il y a deux semaines.

4 Les guêpes embêtent MétéoSuisse

L'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse a eu maille à partir ces derniers jours avec les guêpes dans sa station à Payerne (VD), rapporte mardi le journal «24 heures». Mais si ces insectes faussent les mesures en construisant leur nid dans les pluviomètres, les nuisances d'origine animale restent minimes par rapport au nombre total des interventions d'entretien, plus de 9000 dans toute la Suisse depuis le 1er janvier 2020, explique dans le journal Philipp Bättig, chef des réseaux de mesure opérationnels chez MétéoSuisse. «Le sable du Sahara nous donne tellement de travail que nous le déléguons à des personnes qui habitent près des stations météorologiques», ajoute-t-il. MétéoSuisse compte 250 stations dans le pays.

5 Le programme du Paléo bientôt dévoilé

Paléo dévoile mardi le programme de son édition 2025. Le festival de musique nyonnais se déroulera du 22 au 27 juillet. Après les Balkans, c'est le Maghreb qui sera à l'honneur du Village du Monde. La vente des billets s'ouvrira le mercredi 26 mars.